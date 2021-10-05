ДТЕК збільшує видобуток вугілля для проходження зими

Cтаном на 5 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго склали 604 тис. т

За січень-вересень шахти «ДТЕК Енерго» видобули понад 12,3 млн т вугілля марки «Г», з яких у вересні 1,3 млн тон. Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Щоб забезпечити стабільний безперервний видобуток, за 9 місяців цього року на шахтах «ДТЕК Енерго» ввели у роботу 22 нові лави і було проведено майже 66 км гірничих виробок», – йдеться повідомленні.

Всього ж у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн т газового вугілля, а до кінця року - ввести у роботу ще 8 нових лав.

«Наші шахтарі і енергетики роблять усе можливе і неможливе, щоб забезпечити стабільність і безперебійність енергосистеми, особливо під час опалювального сезону, що наближається. Так, лише на 8 діючих шахтах ДТЕК Павлоградвугілля видобуток за 9 місяців 2021 року виріс на 720 тис. т в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тож ми мобілізовуємо усі ресурси для максимізації постачання палива. Це особливо важливо в умовах турбулентної і непростої ситуації, що спостерігається з рекордними цінами на енергоносії на світових ринках», – зазначив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв.

Cтаном на 5 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго склали 604 тис. т. Досягти цього вдалося як за рахунок власного видобутку, так і поповнення запасів завдяки імпорту.

В компанії наголосили, що останнім часом ТЕС ДТЕК Енерго збільшили навантаження і працюють вище прогнозного балансу. Основні причини – різке похолодання наприкінці вересня і робота значної частини теплової генерації на мінімальному складі обладнання через відсутність вугілля.

Наприклад, для підтримки усієї енергосистеми, лише протягом 20-26 вересня ТЕС ДТЕК Енерго збільшили навантаження та відпустили в мережу 532 млн кВт·год електроенергії, що вище прогнозного балансу та на 109 млн кВт·год вище, ніж попереднього тижня. Кількість блоків (турбін) в роботі за вказаний період також збільшилася із 18 до 23. При такому навантаженні було спалено вугілля більше, ніж планувалося.