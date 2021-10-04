ICC просить НКРЕКП втрутитися в ситуацію з нестачею вугілля на Калуській ТЕЦ

Калуська ТЕЦ, яка працює в Бурштинському енергоострові, вже майже місяць працює в кризовому режимі критично малих запасів вугілля

В ICC зазначили, що поточний рівень цінових обмежень не покриває мінімальної собівартості виробництва електроенергії на ТЕЦ

Український комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликає НКРЕКП і Міненерго невідкладно вирішити ситуацію з відсутністю вугілля на Калуській ТЕЦ, піднявши цінові обмеження в Бурштинському енергоострові до рівня решти частини України.

Про це йдеться в листах ICC Ukraine до міністра Германа Галущенка та голови комісії Валерія Тарасюка.

«Звертаємося до вас з проханням вжити негайних заходів для створення рівних і недискримінаційних умов діяльності на ринку електроенергії в Бурштинському енергострові та підвищити граничні цінові обмеження до рівня, що встановлені НКРЕКП у зоні ОЕС України», – йдеться в листі.

В ICC зазначили, що поточний рівень цінових обмежень не покриває навіть мінімальної собівартості виробництва електроенергії на Калуській ТЕЦ при поточних цінах на газ і вугілля.

«При цьому, собівартість роботи ТЕЦ і ТЕС на вугіллі істотно перевищує граничнi цiни. Орієнтовна собівартість виробництва електроенергії Калуською ТЕЦ при ціні на вугілля 2500 грн/т становить 2065 грн/МВт.час. Таким чином цінові обмеження не покриваються собівартості виробництва та призводить до збитків підприємства», – йдеться в листі.

Нагадаємо, Калуська ТЕЦ, яка працює в Бурштинському енергоострові, вже майже місяць працює в кризовому режимі критично малих запасів вугілля та вже кілька разів зупинялася через відсутність палива на станції.

Керівництво Калуської ТЕЦ кілька разів просило уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собівартості виробництва струму на ТЕЦ і ТЕЦ.