Частина Київщини залишилася без світла: причина, адреси

На електромережі проводяться ремонтні та технічні роботи

Мешканців населених пунктів Київщини попередили про планові відключення електроенергії

У вівторок, 5 жовтня, у деяких населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення світла заплановані у:

Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бориспільському,

Бородянському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Володарському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Рокитнянському,

Сквирському,

Ставищенському,

Таращанському,

Тетіївському,

Фастівському,

Чорнобильському,

Яготинському,

Ірпінському.

Адреси, терміни і причини відключення електроенергії

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Графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацювали з 1 жовтня.