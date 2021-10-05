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    Кожен другий блок державної «Центренерго» вже зупинений через брак вугілля, – «Укренерго»

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    Всі ТЕС&nbsp;&laquo;Центренерго&raquo; працюють мінімальним складом обладнання - Кожен другий блок державної «Центренерго» вже зупинений через брак вугілля, – «Укренерго»
    Всі ТЕС «Центренерго» працюють мінімальним складом обладнання

    За даними Міненергетики, антрацитового вугілля на Трипільскій і Зміївській ТЕС залишилося на 7 днів роботи

    12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії «Центренерго» станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива – вугілля та природного газу.

    Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на дані системного оператора НЕК «Укренерго».

    Всі ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання.

    Станом на 12:00 в роботі перебуває 3 енергоблоки ТЕС компанії, загальною потужністю 408 МВт.

    На Трипільскій ТЕС (Київська обл) працює лише блок №3 та несе навантаження 93 МВт.

    На Зміївській (Харківська обл) і Вуглегірській станціях (Донецька обл) працює по одному блоку з навантаженням 124 і 191 МВт.

    За даними Міністерства енергетики, антрацитового вугілля на Трипільскій і Зміївській ТЕС залишилося на 7 днів роботи.

    Сумарно на цих станціях станом на 4 жовтня знаходилось 31 тис. т. Запас газового вугілля на ТЕС компанії складає 41,5 тис. т, що вистачить на 5-11 днів роботи в залежності від станції.

    Теги: ТЕС вугілля Центренерго Укренерго
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    Кожен другий блок державної «Центренерго» вже зупинений через брак вугілля, – «Укренерго»