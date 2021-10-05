Кожен другий блок державної «Центренерго» вже зупинений через брак вугілля, – «Укренерго»

За даними Міненергетики, антрацитового вугілля на Трипільскій і Зміївській ТЕС залишилося на 7 днів роботи

12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії «Центренерго» станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива – вугілля та природного газу.

Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на дані системного оператора НЕК «Укренерго».

Всі ТЕС держкомпанії працюють мінімальним складом обладнання.

Станом на 12:00 в роботі перебуває 3 енергоблоки ТЕС компанії, загальною потужністю 408 МВт.

На Трипільскій ТЕС (Київська обл) працює лише блок №3 та несе навантаження 93 МВт.

На Зміївській (Харківська обл) і Вуглегірській станціях (Донецька обл) працює по одному блоку з навантаженням 124 і 191 МВт.

За даними Міністерства енергетики, антрацитового вугілля на Трипільскій і Зміївській ТЕС залишилося на 7 днів роботи.

Сумарно на цих станціях станом на 4 жовтня знаходилось 31 тис. т. Запас газового вугілля на ТЕС компанії складає 41,5 тис. т, що вистачить на 5-11 днів роботи в залежності від станції.