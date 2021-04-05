Екомодернізація підприємств: Європейська бізнес асоціація дала поради Україні

Країни ЄС фінансово допомагали своїм підприємствам з економодернізацією, Україна має зробити так само

Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської Бізнес Асоціації.

«В поточних умовах екомодернізація можлива виключно за співпраці держави та бізнесу. Дотації, пільгові кредити (поворотна допомога), спрямування надходжень від екоподатків та штрафів на природоохоронні заходи, звільнення від оподаткування – усі ці інструменти дозволили підприємствам з країн ЄС здійснити екологізацію без вагомих економічних втрат», – зазначила координатор комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко.

Зокрема, в ЄБА навели приклад Польщі, де кошти від сплати за користування природними ресурсами, екоподатки, штрафи за забруднення та доходи з продажу квот на викиди СО2 спрямовуються у спеціальні фонди та використовуються виключно на фінансування природоохоронних заходів на державному та місцевому рівнях. В свою чергу підприємства мають можливість отримати часткове фінансування або пільгові кредити (поворотну допомогу) для своїх проєктів з екомодернізації, а також залучити фінансові засоби ЄС.

А в Чехії з 2017 року підприємства, що впроваджують найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) звільнені від сплати податку на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Раніше народний депутат України Сергій Шахов заявив, що проведення екомодернізації підприємств за 4 роки, як це передбачено законопроектом про викиди (№4167) неможливо. Адже десятки років до цього кошти від екоподатку спрямовувались не на запровадження екологічних технологій в промисловості, а осідали у бюджетах усіх рівнів та кишенях чиновників.

Тим часом промисловці порахували, що для екомодернізації нашим підприємствам необхідно 37 мільярдів євро. Вони закликали уряд долучитися до пошуку джерел інвестицій, адже у української промисловості таких грошей немає.