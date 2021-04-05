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    Економіка та фінанси

    Значна кількість підприємств під загрозою закриття – відкритий лист Федерації роботодавців

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    Проєкт закону №4167 зобов’язує українські підприємства перейти на нові жорсткі норми викидів 
    Фото з відкритих джерел

    Федерація роботодавців України звернулась із листами до президента, уряду та Верховної Ради

    Ухвалення проєкту закону №4167 про промислові викиди призведе до критичних наслідків для підприємств та економіки України, призведе до скорочення бюджетних надходжень на 20 млрд грн та звільнення 200 тисяч працівників. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України до президента Володимира Зеленського, міністра економіки Ігоря Петрашка, прем’єра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій і об’єднань.

    Як сказано у листі, в Європі норми викидів формуються на підставі довідника з найкращих доступних технологій (НДТМ). Проте у ЄС НДТМ – це компроміс між можливостями бізнесу утримувати робочі місця та вкладати кошти в модернізацію і завданням держави з охорони довкілля. В Україні ж про компроміс між владою і бізнесом не йдеться: проєкт №4167 вимагає сліпе слідування європейським НДТМ. А це недопустимо, враховуючи стан економіки України у порівнянні з економіками країн ЄС.

    «Прийняття НДТМ потребує обговорення з представниками промисловості, а графік запровадження – врахування стану розвитку, ризиків для зайнятості та інвестиційної спроможності промислового сектору України», – наголошується у листі.

    По-друге, проєкт закону зобов’язує українські підприємства перейти на нові жорсткі норми викидів за дуже короткий проміжок часу в 4 роки. Це фізично неможливо, адже у бізнесу немає джерел багатомільярдних інвестицій, зазначає Федерація роботодавців України.

    «Країни ЄС здійснювали перехід протягом десятиліть, Польща – протягом 20 років. Україні теж потрібен більш тривалий перехід (мінімум 15 років)», – підкреслюють у ФРУ.

    При тому, що в Європі підприємства, які не відповідають вимогам, отримують додатковий термін для модернізації і продовжують працювати, в той час як українські, згідно з проєктом, будуть змушені просто закриватися.

    У Федерації наголошують: прийняття цього законопроєкту призведе до повного закриття всіх коксохімічних підприємств та значної частки інших промислових об’єктів, значного скорочення виробництва у металургійній, хімічній та суміжних галузях. Як наслідок, експортні надходження скоротяться на $5 млрд, а бюджетні надходження – на 20 млрд грн щорічно. Близько 200 тисяч українців втратять роботу.

    «Прийняття проєкту у поточній редакції є загрозою для економічної безпеки України, несе значні негативні соціальні та економічні наслідки», – підкреслюють у ФРУ і пропонують Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування внести зміни в документ. Зокрема, відмінити жорстку прив’язку до європейських нормативів, передбачити перехід на нові екологічні норми протягом 15 років та виключити можливість зупинки виробництва: санкціями за понаднормові викиди мають бути адекватні стимулюючі штрафи.

    «Такий підхід дозволить підготувати збалансований законопроєкт, який не створюватиме загрозу для економічного розвитку країни і дозволить продовжити поступове зближення підходів і законодавства України і ЄС», – резюмують у ФРУ.

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    Раніше народний депутат України, член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов заявив, що неможливо провести екомодернізацію підприємств за 4 роки, як це передбачено законопроєктом про викиди (№4167), адже десятки років до цього кошти від екоподатку не спрямовувались на запровадження екологічних технологій в промисловості.

    Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства

    Теги: екологія Верховна Рада закон промисловість Володимир Зеленський уряд
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