Економіст пояснив, як росіяни можуть «підпільно» взяти учать у нашій приватизації

На думку експерта, у питанні інвестицій і приватизації існує «маса обхідних шляхів»

Наразі розглядається рішення про ускладнення можливості вкладатися в український бізнес через офшорні юрисдикції. Це спрямовано, у першу чергу, проти російського капіталу. На думку економіста Олега Устенка, усі ці заходи декларативні і не принесуть обіцяного результату. «Я бачу великий ризик не в тому, що росіяни сюди прийдуть, —



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На думку експерта, у питанні інвестицій і приватизації існує «маса обхідних шляхів»

Наразі розглядається рішення про ускладнення можливості вкладатися в український бізнес через офшорні юрисдикції. Це спрямовано, у першу чергу, проти російського капіталу. На думку економіста Олега Устенка, усі ці заходи декларативні і не принесуть обіцяного результату. «Я бачу великий ризик не в тому, що росіяни сюди прийдуть, — говорить економіст в інтерв’ю «Главкому». — Все рівно є таємні ходи через офшорні юрисдикції. Однак, розглядається рішення, щоб ускладнити можливість вкладатися через офшорні юрисдикції. Є, наприклад, вимоги FATF — Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей». Економіст зазначає, що, на жаль, є маса обхідних шляхів: «Достатньо згадати банки: історію, коли зовсім недавно одна фінустанова від російського власника переходила до «латвійського». Ці кейси в нашій новій економічній історії».

Устенко додає, що якщо це стратегічні сектори економіки, які влада вважає закритими для приватизації, то можна поставити обмеження на ці підприємства й вони не будуть виставлятися на продаж. «Можна забороняти РФ входити на наш ринок, але я вважаю це декларативною заявою», — говорить він.

Нагадаємо, що чергова спроба запустити приватизацію в Україні відбулася 9 листопада. У цей день в парламенті був проголосований в першому читанні законопроект «Про приватизацію державного майна».

Переваги, які надає черговий приватизаційний законопроект 7066, - це прозорі аукціони та вирішення суперечок через англійське право. Економіст Олег Устенко зазначає, що це може стати родзинкою, яка приверне увагу інвесторів до України. Однак чергове пускання пилу в очі і невиконання обіцянок щодо запуску приватизації може призвести до значного погіршення стосунків з МВФ. Адже ухвалення згаданого закону залишається однією з умов для співпраці з цією установою.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олег Устенко: Приватизація - це не наповнення бюджету, а спосіб знизити корупцію