Екоподаток не має бути інструментом тиску, його потрібно витрачати на модернізацію, – експерт



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«Потрібно змінювати і адміністрування екоподатку, і структуру самого екоподатку»

Екоподаток має бути інструментом стимулювання екомодернізації підприємств, а не тиску на них. Про це заявила колишній народний депутат Валерія Заружко.

На її переконання, збільшення ставки екоподатку не покращить екологічну ситуацію в країні, адже підприємства просто відкуповуватимуться, а держава витрачатиме отримані від екоподатку кошти не за цільовим призначенням, оскільки вони спрямовуються в загальний фонд бюджету.

«Потрібно змінювати і адміністрування екоподатку, і структуру самого екоподатку…

Ми можемо скільки завгодно використовувати адміністративний тиск, коли держава по суті заробляє на екоподатку замість того, щоб покращувати екологічний стан і опосередковано здоров’я громадян. Але говорити про це, що можна просто відкупитися, ми будемо збільшувати податок, всі відкупляться і все у нас буде добре, – такого, на жаль, не буде. Тому тільки не адміністративний тиск, а стимулювання та правове гарантування», – вважає Заружко.

На думку експерта, доцільніше заохочувати підприємства до екомодернізації, зокрема через надання їм можливості спрямовувати на ці цілі частини коштів від екоподатку.

«Було б дуже доцільно, на нашу думку, зробити так, щоб підприємство могло заощаджувати до 70% від суми екоподатку. Звичайно, це можна обговорювати, але філософія має бути такою, щоб заохочувати підприємства», – наголосила Заружко.

Раніше координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес асоціації Ольга Бойко заявила, що запропоноване урядом підвищення ставок екоподатку не призведе до поліпшення стану навколишнього середовища, ці кошти підуть на проїдання. За її словами, на екологічні заходи в проекті бюджету-2021 мають намір спрямувати в 7 разів менше коштів, ніж в 2019 році.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проекти.