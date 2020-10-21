Інвестори в зелену енергетику страждають через створену владою проблему боргів



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«Сьогодні влада не має спільної позиції щодо погашення заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії»

Держава має виконати свої зобов’язання щодо погашення боргів перед інвесторами в проекти з розвитку «зеленої» енергетики, інакше вони звернуться в суди. Про це заявив член правління Асоціації просьюмерів України Андрій Зінченко.

«Я є співінвестором зовсім маленької електростанції, 200 кіловатів. Ми почали в червні комерційну операцію. Нам держава, «Гарантований покупець» винен більше 350 тисяч гривень. І це йдеться про зовсім маленьку генерацію», — сказав Зінченко.

На його думку, сьогодні влада не має спільної позиції щодо погашення заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії, а депутати профільного парламентського комітету займають деструктивну позицію, що може призвести до банкрутства галузі.

«Судячи з позиції комітету, вони просто хочуть банкрутства всіх зелених… За сумою їхніх дій вони просто хочуть залякати і вбити цю галузь. Саме говорячи тут про комітет Верховної Ради. Там буквально пару чоловік, які взагалі хочуть дослухатися», — розповів Зінченко.

Він наголосив, якщо держава не почне виконувати свої зобов’язання, передбачені зокрема Меморандумом про взаєморозуміння між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ та ухваленим на його виконанням законом, боргова криза поглибиться і інвестори змушені будуть звернутись в судові інстанції.

«Держава не виконує свої зобов’язання по меморандуму. Це створює ситуацію цугцвангу. Що більше держава це затягує, то швидше почнеться той день, коли інвестори підуть в суди. І це насправді зовсім не жартівна ситуація, тому що за іноземними інвесторами можуть так само піти українські. Там є певні можливості для інвесторів. Тобто, мені здається, що наступні пів року будуть вирішальними», — підсумував Зінченко.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що погашення боргів перед інвесторами у проекти «зеленої» енергетики через випуск ОВДП дозволить державі виконати свої зобов’язання та відновити довіру інвесторів до України.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.