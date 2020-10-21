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    Економіка та фінанси

    Меморандум із «Запоріжсталлю» покращить екологічну ситуацію в Запорізькій області, — Боговін

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    Меморандум із «Запоріжсталлю» покращить екологічну ситуацію в Запорізькій області, — Боговін

    Реалізація меморандуму дозволить скоротити викиди пилу та окису азоту на 20%

    21 жовтня 2020 року підписано Меморандум між Запорізькою облдержадміністрацією та ПАТ «Запоріжсталь» щодо спільних зобов’язань у сфері охорони довкілля. Під документом, який ознаменує старт співпраці обласної влади та великого бізнесу в інтересах екологічної безпеки регіону, свої підписи поставили голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін і Генеральний директор «Запоріжсталі» Олександр Мироненко.

    «Мета Меморандуму, як і нової обласної екологічної програми — зробити Запорізький регіон екологічно безпечним і комфортним. Ці документи — прикладна дорожня карта, яка містить конкретні рішення для поліпшення стану довкілля в Запорізькій області. «Запоріжсталь» показав іншим підприємствам приклад відповідального соціально орієнтованого бізнесу, і на таку ж прозору і конструктивну позиції громадськість чекає від кожного підприємства на промисловому майданчику Запоріжжя», — наголосив  керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін.

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    Меморандум із «Запоріжсталлю» покращить екологічну ситуацію в Запорізькій області, — Боговін
    Меморандум із «Запоріжсталлю» покращить екологічну ситуацію в Запорізькій області, — Боговін
    Меморандум із «Запоріжсталлю» покращить екологічну ситуацію в Запорізькій області, — Боговін

    Згідно меморандуму, програма заходів містить десять екологічно орієнтованих рішень для виробництва «Запоріжсталі». Деякі з них комбінат вже виконує: зокрема «Запоріжсталь» розпочав будівництво додаткових аспіраційних систем очищення газів, що відходять від місць вивантаження агломерату з хвостових частин агломашин. Отримає продовження і проєкт по ремоторизації локомотивів підприємства. У доменному цеху «Запоріжсталь» реконструює аспірації ДП № 2 і 4, виконає капітальний ремонт ДП № 5 і реконструкцію аспірації домни. У планах — реконструкція печей сталеплавильного цеху, яка передбачає будівництво нового сталеплавильного агрегату, реконструкцію наявного і поступове виведення з експлуатації мартенівських печей. 

    Реалізація всіх цих рішень в горизонті 2020–2027 рр. дозволить скоротити викиди пилу та окису азоту на 20%.

    «Вирішення питань, пов’язаних з екологічною ситуацією в регіоні, є важливим для всіх нас. «Запоріжсталь» тривалий час системно веде комплексну роботу щодо зниження впливу на довкілля. Меморандумом, в якому вказані конкретні екологічні заходи комбінату, ми закріпили намір продовжувати екологічну модернізацію виробництва і готовність інвестувати в поліпшення стану довкілля в Запорізькому регіоні», — підкреслив Олександр Мироненко на підписанні Меморандуму.

    Окрім того, Віталій Боговін підкреслив, що на підписанні зазначеного Меморандуму робота у напрямку поліпшення екологічної ситуації в Запорізькій області припинятись не буде. «Я особисто відвідаю кожне підприємство, що приймало участь в засіданнях круглого столу, і перевірю стан очисних споруд. Разом із жителями міста ми будемо вимагати чітку і зрозумілу покрокову програму дій по зменшенню викидів в атмосферу!» - наголосив очільник Запорізької ОДА.

    Запоріжжя екологія Меморандум Запорізька область
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