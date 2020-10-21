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    У Трампа знайшовся банківський рахунок у Китаї

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    Дональд&nbsp;Трамп весь час виступає проти політики Китаю - У Трампа знайшовся банківський рахунок у Китаї
    Дональд Трамп весь час виступає проти політики Китаю

    Президент США неодноразово заявляв, що спільний з Китаєм бізнес необхідно викорінити з американської економіки

    Президент США Дональд Трамп має рахунок у китайському банку. Цей рахунок відкрили для потреб компанії Trump International Hotels Management. Це при тому, що Трамп неодноразово заявляв, що спільний з Китаєм бізнес необхідно викорінити з американської економіки.

    За 2013 – 2015 роки компанія Трампа сплатила до бюджету Китаю 188 561 доларів. Про це мовиться у повідомленні New York Times з посиланням на декларації президента США.

    Юрист Trump Organization Алан Гартен вже відреагував на повідомлення. Він наголосив, що рахунок у китайському банку відкрили виключно для сплати місцевих податків. Тоді компанія Трампа вивчала можливості угод з готелями в Азії.

    «Хоча банківський рахунок залишається відкритим, його ніколи не використовували ні для яких інших цілей. З 2015 року офіс (у Китаї – 24 канал) не є активним», – наголосив Гартен.

    Окрім того, Трамп має також відкриті рахунки в Ірландії та Великій Британії.

    Зазначимо, що Трамп під час передвиборчої компанії закидав своєму опоненту Джо Байдену, що той буде вести «м’яку» політику щодо Китаю через нібито бізнес-угоди у КНР його сина Гантера.

    З приходом адміністрації Дональда Трампа конфронтація між КНР і США суттєво посилилась. Минулого року країни поглибили торгівельне протистояння, і у світі заговорили про торгівельну війну між двома найбільшими економіками.

    До слова, уже понад 35 млн громадян США проголосували достроково на виборах президента. Самі вибори мають відбутися 3 листопада. 


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