Ексміністр енергетики розкритикував фінансову модель оператора українських АЕС

Плачков: Фінансова діяльність «Енергоатома» не тільки впливає, а й формує фінансовий стан галузі в цілому

Борги «Енергоатома» впливають на всю енергетичну галузь, – Плачков

Фінансова діяльність оператора атомних станцій компанії «Енергоатом» формує фінансовий стан усієї енергетичної галузі в цілому. Про це повідомив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної Асамблеї Іван Плачков.

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На думку колишнього міністра, сьогодні фінансова політика «Енергоатома» не зовсім досконала.

«Фінансова діяльність «Енергоатома» не тільки впливає, а й формує фінансовий стан галузі в цілому», – сказав він відповідаючи на питання про те, як борги «Енергоатома» впливають на енергетичну галузь.

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Плачков наголосив, що енергетика – це дуже важлива галузь для роботи економіки. Тому треба зробити все, що можливо, для забезпечення її нормальної роботи.

Нагадаємо, Президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявляв, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед ДП «Гарантований покупець» і планує закінчити його до кінця року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.