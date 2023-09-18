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«Енергоатом» почав платити борги перед енергоринком за 2022 рік

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергоатом» почав платити борги перед енергоринком за 2022 рік
Найближчим часом з планового ремонту будуть виведені ще два атомні енергоблоки і це дозволить компанії виробляти електроенергію взимку
фото: Енергоатом

«Енергоатом» заплатив 6,3 млрд грн енергоринку і обіцяє зменшувати борги

Компанія «Енергоатом» відновила процес виплати заборгованості на ринку електроенергії України та гарантує своєчасну і повну оплату поточних фінансових зобов’язань завдяки виведенню енергоблоків АЕС з ремонтів, повідомляє прес-служба.

«Введення в роботу енергоблоків після планового перевантаження свіжим паливом дозволило Енергоатому як виробляти електроенергію, так і отримувати доходи від її продажу. Це дає можливість вже у вересні сплачувати послугу ПСО (спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів) у повному обсязі», – заявляють в компанії.

Згідно з повідомленням, станом на середину вересня «Енергоатом» сплатив за послугу ПСО за вересень 2023 року понад 6,3 млрд грн, або 70% від її прогнозної вартості, що дає можливість постачальникам універсальних послуг використати близько 3,3 млрд грн для власних розрахунків.

«Крім того, Енергоатом у вересні 2023 року зменшив заборгованість за минулий рік за послугу ПСО, яка виникла через окупацію і відключення ЗАЕС, на понад 2 млрд гривень», – додають в компанії.

Зазначається, що найближчим часом з планового ремонту будуть виведені ще два атомні енергоблоки і це дозволить компанії виробляти електроенергію взимку та виконувати всі фінансові зобов’язання.

Як повідомлялося, президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення ДП «Гарантований покупець» і планує закінчити цей процес до кінця року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: гроші борг Енергоатом

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