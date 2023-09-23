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Від «Енергоатому» залежить виплата боргів в зеленій енергетиці – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Від «Енергоатому» залежить виплата боргів в зеленій енергетиці – нардеп
Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн
фото з відкритих джерел

Борги «Енергоатому» провокують виникнення заборгованостей і в інших учасників ринку електроенергії один перед одним

«Енергоатом» не надає народним депутатам інформації щодо графіку виплати заборгованостей на ринку електроенергії України, що створює відсутність розуміння того, коли ця проблема буде вирішена.

Про це заявив нардеп Андрій Жупанин під час круглого столу «Зелена трансформація. Законодавчий вимір».

«Була словесна обіцянка в липні, що ми («Енергоатом» – ред.) будемо платити і всі наші борги постараємося виплатити до кінця року. Наскільки це реально, що вони будуть платити я не знаю. Якогось там майстер плану, що будуть платити по 5 млрд грн боргів, у нас такого не було», – сказав Жупанин.

При цьому він зазначив, що борги «Енергоатому» провокують виникнення заборгованостей і в інших учасників ринку електроенергії один перед одним.

«Якщо «Енергоатом» почне платити то наприклад потенційно будуть зменшені борги перед власниками домашніх СЕС. Потенційно частина коштів може опинитися для виплат по зеленому тарифу. Тобто Енергоатом може запустити певні виплати», – додав нардеп.

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін Енергоатом борг

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