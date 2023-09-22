«Енергоатом» вирішив переплатити за картриджі для принтера 1,5 млн грн

Компанія «Енергоатом» планує закупити дев’ять різноманітних позицій картриджів до принтерів з переплатою у 1,5 млн грн

«Енергоатом» хоче закупити велику кількість картриджів для принтерів за значно завищеними цінами

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував додаток до договору про закупівлю державною компанією НАЕК «Енергоатом» великої кількості картриджів для принтерів за значно завищеними цінами. Переплата становитиме понад 1,5 млн грн.

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«Навіщо в «Енергоатомі» вже навіть на тендерах на 3 млн грн по картриджах на принтери таку маржу закладати?» – обурено написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Нардеп Железняк опублікував додаток до договору про закупівлю державною компанією НАЕК «Енергоатом» великої кількості картриджів для принтерів за значно завищеними цінами фото: Ярослав Железняк

Судячи з опублікованого документа, «Енергоатом» планує закупити, зокрема, 60 картриджів моделі HP CF226A за ціною 8,73 тис. грн без ПДВ за штуку (тобто 10,47 тис. грн з ПДВ). Загалом державна компанія витратить на їх придбання 628,5 тис. грн.

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Вартість такого картриджа в інтернет-магазині (з податками) становить 5,5 тис. грн. Таким чином лише на одній позиції «Енергоатом» готовий переплатити майже 300 тис. грн.

Загалом компанія планує закупити дев’ять різноманітних позицій картриджів до принтерів у кількості 248 штук. Якщо порівняти ціни на решту товарів з їх вартістю в Інтернет-магазинах, то виявиться, що загальна переплата державної компанії складає понад 1,5 млн грн.

«У мене лише одне пояснення – просто не хочуть заради цих пару мільйонів руку збивати», – прокоментував завищені ціни в договорі народний депутат Ярослав Железняк.

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