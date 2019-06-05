Експерт: Депутат Домбровський вирішив провести енергетичну контрреволюцію



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Народний депутат України Олександр Домбровський

На думку Бузарова, комітет Верховної Ради з питань ПЕК став на бік лобістів відстрочки запуску ринку електроенергії

В Україні триває боротьба за європейський ринок електроенергії і в ній комітет Верховної Ради з питань ПЕК став на бік лобістів відстрочки запуску ринку. Про це написав експерт-міжнародник Андрій Бузаров в Facebook.

«Комітет з ПЕК вирішив провести енергетичну контрреволюцію: зібрав виключно прихильників перенесення дати запуску ринку (=скасування реформи), не пустив журналістів, не пустив навіть інших членів комітету... Як кажуть журналісти, двері були просто закриті зсередини», - написав Бузаров про засідання парламентського комітету, на якому схвалили законопроект про перенесення дати запуску ринку електроенергії на три місяці.

Бузаров стверджує, що близький до президента бізнесмен Ігор Коломойський не раз заявляв про те, що ринок потрібно скасувати, оскільки він зацікавлений в ручному регулюванні тарифів. Йому вирішив допомогти в.о. голови парламентського комітету Олександр Домбровський.

«Що далі – незрозуміло. Навряд чи у Верховній Раді знайдуться депутати, готові допомогти Ігорю Валерійовичу. Адже багато хто з них явно ображений, що новий президент на 6 місяців скоротив термін їх депутатства», - прогнозує експерт.

Експерт також зазначив, що відповідальні за проведення реформи структури - Міненергетики, НКРЕКП, а також найбільша генеруюча компанія «Енергоатом» заявили про готовність до запуску ринку 1 липня. І ініціативи про необхідність відстрочки старту на цьому тлі виглядають прагненням повністю скасувати реформу.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії повинен бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії». Запуск ринку є зобов'язанням України перед ЄС щодо імплементації Третього енергопакету, а також умовою отримання нашою країною кредитів МВФ та макрофінансової допомоги від ЄС.