Механізм стримування тарифів, що запропонував НКРЕКП, знімає останній бар'єр для введення ринку електроенергії, - Корольчук



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Кабмін має всі передумови для безболісного впровадження енергореформи з 1 липня цього року, - Корольчук

НКРЕКП підготувала схему, що запобігає неконтрольованому зростанню цін не тільки для населення, але і для промисловості, - експерт

Модель компенсації різниці між тарифами для населення і її ринковою ціною, що розроблена Нацкомісією з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) - нейтралізує ризики зростання ціни електроенергії для промисловості. Про це заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, коментуючи лист Регулятора до Кабінету Міністрів України, повідомляють Українські Новини.

«Для споживачів ключовим аспектом запровадження конкурентного ринку електроенергії є нова ціна. Прем'єр Гройсман неодноразово підкреслював, що запустить ринок тільки в тому випадку, якщо захищені будуть інтереси всіх учасників процесу - як виробників, так і споживачів електроенергії. І той факт, що НКРЕКП підготувала схему, що запобігає неконтрольованому зростанню цін не тільки для населення, але і для промисловості, істотно підвищує шанси на своєчасне введення нового ринку», - сказав Корольчук.

На думку експерта, НКРЕКП ефективно виконала свою контрольну функцію. Кабмін має всі передумови для безболісного впровадження енергореформи.

«Пропозиції регулятора з'явилися якраз вчасно. Фактично НКРЕКП спрацювала на випередження - не стала чекати, коли ціни почнуть неконтрольоване зростання і спрацювала превентивно. Адже, як і Гройсман, Оксана Кривенко (голова НКРЕКП) зацікавлена в тому, щоб запуск ринку не супроводжувався ціновими шоками», - вважає він.

Як повідомлялося, НКРЕКП направила в Кабмін і Міністерство енергетики та вугільної промисловості лист з пропозицією про корекцію порядку компенсації різниці між ціною електроенергії для населення і її ринковою ціною в новій моделі енергоринку, з метою запобігання зростанню цін для непобутових споживачів.

Для врегулювання ситуації НКРЕКП пропонує зобов'язати «Енергоатом» продавати на аукціонах мінімум 80%, а «Укргідроенерго» - мінімум 50% виробленої електроенергії за фіксованими цінами. «Це буде запобігати неконтрольованому зростанню цін на електроенергію АЕС», - вважає регулятор.

При цьому ціна на аукціонах буде однаковою для всіх покупців, що виключить можливість маніпуляцій на купівлю-продаж (тобто, ПУУ не зможе придбати електроенергію за ціною для населення і перепродати її малим непобутовим споживачам удвічі-втричі дорожче).

Для ПУУ Регулятор пропонує встановити певну частку закупівель на аукціонах. На них також буде закуповуватися електроенергія на технологічні потреби. Оплатити залишиться суму компенсації вартості електроенергії для населення. За пропозицією НКРЕКП це буде зобов'язаний зробити «Енергоатом», уклавши відповідні угоди з ПУУ.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що НКРЕКП підготувала всю нормативну базу, що необхідна для запуску з 1 липня нової моделі ринку електроенергії. «Ми в середу приймемо ще 2-3 питання, і вся нормативна база буде прийнята, і, думаю, введення буде вчасно», - зазначив він в інтерв'ю телеканалу «Інтер» 31 травня.

Нагадаємо, другий етап нового ринку електроенергії відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії» повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році $2,5 млрд кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.

Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм заявив, що близький до президента України Володимира Зеленського бізнесмен Ігор Коломойський намагається заблокувати ринок електроенергії, оскільки його запуск загрожує йому мільярдними втратами.