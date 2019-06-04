Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представників ЗМІ не пустили на засідання ПЕК, двері зали були закриті зсередини

Депутати у боротьбу за домашні СЕС і «зелений» тариф непомітно «зашили» перенесення ринку електроенергії на три місяці, - Сазонов

Комітет Верховної Ради з ПЕК на позачерговому засіданні за закритими дверима проголосував за проект закону, яким передбачається перенесення запуску нового ринку електроенергії на 3 місяці. Про це пише на своїй сторінці у Facebook Вікторія Войціцька, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляють журналісти у Верховній Раді, представників ЗМІ не пустили на засідання, двері зали були закриті зсередини.

На думку політолога Кирила Сазонова, такі методи в стилі рейдерських атак олігарха Ігоря Коломойського, який не раз заявляв про необхідність скасування реформи енергоринку.

«Комітет ВР з ПЕК проголосував законопроект по «домашнім СЕС». Тільки депутати постаралися і в цю боротьбу за домашні СЕС і «зелений» тариф непомітно «зашили» перенесення ринку електроенергії на три місяці. Через РНБО не вийшло зробити. У Кабміні посилають. Так вирішили спробувати через Раду. З цікавого: рішення прийняли з третьої спроби! Приймали фактично за закритими дверима, тобто, рейдерські методи лобістів інтересів Коломойського у всій красі не тільки в бізнесі, але і в Верховній Раді. Тихо «зашиваємо» потрібні речі в законопроект з абсолютно іншою за змістом назвою, замикаємося і голосуємо до тих пір, поки не буде прийняте потрібне замовнику рішення. Потім виносимо до зали в розрахунку, що більшість прочитає тільки назву і повірить на слово виступу доповідача. Швидко голосуємо і намагаємося витягнути необхідні 226 «За» . Депутати вірять красивій назві комітету, спритність рук і ніякого шахрайства, Ігор Валерійович задоволений. Хороша спроба, дорогі хлопці, але ні ...», - пише політолог.

Як відомо, введення конкурентного ринку електроенергії, на якому наполягали європейські партнери України, заплановано на 1 липня 2019 року. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність своєчасного введення нового ринку.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості (МЕУП), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і найбільша генеруюча компанія НАЕК «Енергоатом» неодноразово заявляли про готовність нового ринку електроенергії до запуску з 1 липня.

Минулого тижня Верховна Рада України двічі відмовилася підтримати законопроекти, спрямовані на перенесення дати введення ринку електроенергії.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) підготувала всю нормативну базу, що необхідна для запуску з 1 липня нової моделі ринку електроенергії.

Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський робить все для того, щоб відкласти на невизначений термін запуск енергоринку, і таке відкрите втручання приватної особи в економічне і політичне життя країни виглядає дивним не тільки в європейській країні, але і на пострадянському просторі . «У виробництві феросплавів і металургії, де зосереджені інтереси Коломойського, електроенергія становить до 50% структури собівартості. Вільний ринок загрожує лідеру групи «Приват» багатомільярдними втратами. І зараз робиться все, щоб цей процес відкласти на невизначений термін», - заявив політик.