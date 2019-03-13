Експерт спростував інформацію, що електроенергія в Угорщині дешевше, ніж в Україні



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В Угорщині є цілий ряд послуг, вартість яких «плюсуються» до ціни електроенергії

У січні в Будапешті кВт-год коштувала для населення, 0,12 євро, а в Києві 0,04, - Корольчук

Тарифи на електроенергію для населення в Україні втричі нижчі, ніж в Угорщині. Про це пише енергоексперт Юрій Корольчук в соціальній мережі Facebook.

Як зазначає Корольчук, в Україні найвищий тариф на електроенергію не у ТЕС Ахметова, а у «Донбасенерго», що належить іншим власникам.

За словами Корольчука, експерти та журналісти «деякі достовірні факти підтасовують під конкретну задачу - створення ілюзії тотальної корупції і несправедливості в енергетиці». «Йдеться про те, що в Україні в лютому рекордно високий тариф для теплової генерації», - говорить експерт.

Корольчук зазначає, що угорський ринок діє за іншою моделлю, що відрізняється від української моделі роботи енергоринку. «Там (на угорському ринку, - ред.) немає ОРЦ, що формується на рік вперед. Ціна на електроенергію в Угорщині волатильна і постійно змінюється. Так, в лютому на одному з ринків (на добу вперед) вона дорівнювала 49,56 євро. Але в січні була цілих 73,23 євро! », - пише він.

І в Україні ціна електроенергії також постійно змінюється. «Так, в 4 кварталі 2018 року тариф ДТЕК «Західенерго» був на рівні 1571-1595 грн / МВт-год. Це фактично дорівнює ОРЦ (1586 грн / МВт-год), в якій заміксували дешевшу енергію «Енергоатому». Тобто теплові генерації не покривали навіть передбачені методологією витрати на покупку вугілля», - стверджує Корольчук.

Крім того, пише експерт, в Угорщині є цілий ряд послуг, вартість яких «плюсуються» до ціни електроенергії: контроль частоти, контроль напруги, спінінгів резерв, постійний резерв, стартова потужність тощо. В Україні ці витрати закладені у вартість електроенергії.

«Варто не оптовою ціною мірятися, а порівнювати тарифи для кінцевого споживача. Наприклад, в січні в Будапешті кВт-год коштувала для домогосподарств, тобто, населення, 0,12 євро, а в Києві 0,04. Різниця - в три рази!» - підкреслив Корольчук.

Нагадаємо, видання «Наші гроші» опублікувало інформацію про те, що електроенергія в Україні значно дорожче електроенергії в Угорщині, посилаючись на нібито високий тариф теплової генерації в лютому 2019 року.