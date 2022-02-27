Енергетики ДТЕК спільно з ЗСУ відновили електропостачання понад 30 знеструмлених населених пунктів

За словами Тімченка, всі шахти ДТЕК продовжують видобувати вугілля для забезпечення ТЕС України паливом

Всі ТЕС ДТЕК продовжують роботу, крім Луганської ТЕС яка зазнала ворожих обстрілів

Ремонтні бригади у координації зі Збройними силами України максимально оперативно відновлюють пошкоджені в результаті обстрілів лінії електропередачі. Наразі відновлено електропостачання 32 населених пунктів в Київській, Донецькій областях.

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко під час брифінгу для іноземних журналістів.

«Працівники ДТЕК Мережі працюють цілодобово усувають пошкодження електромереж та аварійні ситуації після отримання відповідних дозволів від Збройних Сил України. Співробітники компанії виконають ремонти, як тільки отримають відповідний дозвіл ЗСУ», – повідомив глава компанії.

За його словами всі шахти ДТЕК продовжують видобувати вугілля для забезпечення ТЕС України паливом.

«Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми. Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля. На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію», – повідомив глава компанії.

Всі ТЕС ДТЕК продовжують роботу, крім Луганської ТЕС яка зазнала ворожих обстрілів, зазначили в компанії.

«В роботі 15 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго, 21 – знаходиться в резерві і готові нести навантаження за командою диспетчера. Всі теплоелектростанції ДТЕК Енерго, крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в м.Щастя», – повідомили в ДТЕК.

»Група ДТЕК з боку європейських партнерів отримує регулярні пропозиції на підтримку виробничої діяльності компанії та конкретних співробітників, яким в умовах війни необхідна допомога. Підтримка міжнародної спільноти сьогодні необхідна і дає сили та впевненість. Разом ми сильніші» – заявив глава ДТЕК Максим Тімченко.