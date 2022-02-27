«Слава Україні!»: полонений окупант швидко вивчив українську (відео)
Вороги масово здаються у полон
скірншот з відео
Росіянам до кінця життя має бути зрозуміло, що не треба лізти в Україну
Українські військові захопили в полон російського гранатометника.
Чоловік на відео розповідає про себе, а потім несподівано переходить на українську мову
«Слава Україні! Героям слава! Путін ху**о. Львові привіт» каже полонений
Нагадаємо, ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ. Також інтернетом шириться пісня з назвою «Російський корабель – іди на**й».