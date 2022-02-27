  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Слава Україні!»: полонений окупант швидко вивчив українську (відео)

    Вороги масово здаються у полон - «Слава Україні!»: полонений окупант швидко вивчив українську (відео)
    Вороги масово здаються у полон
    скірншот з відео

    Росіянам до кінця життя має бути зрозуміло, що не треба лізти в Україну

    Українські військові захопили в полон російського гранатометника.

    Чоловік на відео розповідає про себе, а потім несподівано переходить на українську мову

    «Слава Україні! Героям слава! Путін ху**о. Львові привіт» каже полонений

    Нагадаємо, ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ. Також інтернетом шириться пісня з назвою «Російський корабель – іди на**й».

    Теги: окупанти ЗСУ Путін полон військові чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слава Україні!»: полонений окупант швидко вивчив українську (відео)