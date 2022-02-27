Триває зачистка міста від ворога

Українські військові повернули контроль над Харковом. Працюють Збройні сили України, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога. Про це інформує начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російський ворог абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються», – повідомив Синєгубов.

Він також зауважив, що Чугуїв – повністю контрольований українськими військами, українські прапори на всіх адмінприміщеннях.

«Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу», – підсумував начальник ОВА.

Нагадаємо, ворог підступно атакує житлові квартали. У Харкові під час влучання снаряду загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.

Вранці 26 лютого, у Києві російська балістична ракета влучила у багатоповерхівку.

До слова, уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а.