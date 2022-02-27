ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ (відео)

Російські танки проїхали Макарів і намагаються потрапити до Києва. Про це Укрінформу повідомили очевидці – жителі Макарова.

Крім того, про пересування цієї колони агентству повідомили жителі села Андріївка, Макарівського району. За їхніми словами, танків дуже багато.

Приблизно через пів години після першого повідомлення жителі села Андріївка поінформували про другу групу танків, позначених літерою V, про які попереджали ЗСУ.