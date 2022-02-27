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    ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ (відео)

    ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ (відео)
    фото: скріншот відео

    Жителі села Андріївка перебувають у підвалах

    Російські танки проїхали Макарів і намагаються потрапити до Києва. Про це Укрінформу повідомили очевидці жителі Макарова.

    Крім того, про пересування цієї колони агентству повідомили жителі села Андріївка, Макарівського району. За їхніми словами, танків дуже багато.

    Приблизно через пів години після першого повідомлення жителі села Андріївка поінформували про другу групу танків, позначених літерою V, про які попереджали ЗСУ.

    Жителі села Андріївка перебувають у підвалах. У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

    Раніше в Києві бійці Головного управління розвідки знешкодили групу небезпечних диверсантів-кадирівців.

    Нагадаємо, зранку на столичній Троєщині снаряд окупантів залетів у двір 16-ти поверхового житлового будинку по вулиці Миколи Лаврухіна, 7А. Під час вибуху невідомого походження були знищені та загорілися сім автомобілів.

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    Теги: Київ ЗСУ Київщина військові #stoprussia
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    ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ (відео)