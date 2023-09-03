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«Енергоатом» недофінансовує пільгові тарифи на електроенергію для населення – радник Шмигаля

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Енергоатом» недофінансовує пільгові тарифи на електроенергію для населення – радник Шмигаля

Бойко: Борги «Енергоатома» провокують проблеми в енергетиці напередодні зими

Заборгованість компанії «Енергоатом» на ринку електроенергії щодо фінансування пільгових тарифів на електроенергію для населення провокує створення проблем для галузі енергетики напередодні осінньо-зимового періоду, розповів радник прем’єр-міністра Юрій Бойко.

«На здатність підприємств проводити всі роботи вчасно і в необхідному обсязі значною мірою впливає їхній фінансовий стан. У більшості учасників ринку ситуація доволі важка. Загальний розмір заборгованості на ринку електроенергії, згідно інформації, що була озвучена на профільному комітеті, сягнув 60 мільярдів гривень», – сказав радник голови уряду.

За його словами, реальна ціна електроенергії у серпні склала більше 7 гривень за 1 кіловат-годину. А це – у 2,7 рази більше, ніж діючий тариф.

«Тож, якщо постачальник надає населенню енергію по 2,64 гривні, хтось має покривати йому різницю між цим тарифом і її реальною ціною. За рішенням уряду це роблять «Енергоатом» і «Укргідроенерго», які за рахунок того, що у них собівартість енергії суттєво нижча, ніж ціна на ринку, частиною отриманого прибутку фактично дотують пільгову вартість енергії для населення. Проте вже більше року «Енергоатом» щомісячно суттєво недофінансовує цю діяльність», – розповів Бойко.

За словами Юрія Бойка, зараз, коли триває підготовка до нового опалювального сезону, багато енергетичних компаній мають складнощі в цьому питанні через важку фінансову ситуацію. За словами радника прем’єр-міністра, борги на десятки мільярдів загрожують фінансовій стійкості системи і є перешкодою для вчасного і повного фінансування необхідних відновлювальних робіт напередодні осінньо-зимового періоду.

Як повідомлялося, заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» за поточний рік складає понад 17 млрд грн.

На думку голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: Кабмін тарифи Енергоатом Укргідроенерго

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