Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Гарпок очікує від «Енергоатому» на виплату боргів у вересні – директор

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Гарпок очікує від «Енергоатому» на виплату боргів у вересні – директор
Артем Некрасов нагадав, що керівник «Енергоатому» Петро Котін нещодавно повідомив, що вони у вересні планують вийти на повні розрахунки з Гарпоком
фото: Укрінформ

Заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» за поточний рік складає понад 17 млрд грн

Держпідприємство «Гарантований покупець» очікує на виконання своїх зобов'язань компанією «Енергоатом» щодо суттєвого зменшення боргів з вересня поточного року, заявив в інтерв'ю директор підприємства Артем Некрасов.

Він нагадав, що керівник «Енергоатому» Петро Котін нещодавно повідомив, що вони у вересні планують вийти на повні розрахунки з Гарпоком.

«Гарантований покупець» після цього зможе повністю розраховуватися з ПУПами. Крім того, «Енергоатом» планує до кінця місяця надати графік погашення своєї заборгованості за попередні періоди. Тому очікуємо позитивну динаміку», – підкреслив Некрасов. Він також повідомив, що наразі сума, що підприємство боргує перед виробниками енергії з відновлюваних джерел становить 32,2 млрд грн.

Як повідомлялося, заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» за поточний рік складає понад 17 млрд грн.

На думку голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону

Теги: Кабмін борг Енергоатом

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку липня Болгарія оголосила про процесу продажу Україні обладнання, яке призначалося для АЕС «Белене». Болгарія відмовилася від реалізації цього проекту у 2012 році
Російський ядерний секонд-хенд для України: вигідна угода чи диверсія? Енергетична безпека
13 серпня, 10:13
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов
Кабмін виділив 200 млн грн для розвідки: на що підуть кошти
11 серпня, 21:09
Олег Котенко
Уряд ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
11 серпня, 04:23
Перетинати кордон зможуть особи, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО
Ще одна категорія громадян отримала дозвіл на виїзд за кордон
11 серпня, 23:30
«Енергоатом»
У Раді закликали «Енергоатом» показати план погашення боргу перед «Гарантованим покупцем»
18 серпня, 19:18
Фінансові проблеми стосуються й інших енергопідприємств України, які страждають від дефіциту коштів, спричинених проблемою кругових боргів на ринку електроенергії
Інвестори закликали державу надати план виплати боргів, щоб підготуватись до опалювального сезону
23 серпня, 17:49
Кладовище облаштують на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га
Кабмін передумав створювати Національне військове кладовище в Биківні
21 серпня, 15:27
Заборона збільшення тарифів на тепло є частиною комплексних заходів з підготовки до зими
Тарифи на тепло для населення: Кабмін ухвалив рішення
22 серпня, 17:24
Зеленський анонсував засідання РНБО
Зеленський анонсував засідання РНБО
28 серпня, 18:49

Бізнес

Гарпок очікує від «Енергоатому» на виплату боргів у вересні – директор
Гарпок очікує від «Енергоатому» на виплату боргів у вересні – директор
Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
«Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів
«Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів
«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року
«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Малинова криза в Україні: фермери у розпачі і не збирають урожай
Малинова криза в Україні: фермери у розпачі і не збирають урожай
«Метінвест» буде інвестувати у логістичний центр у Польщі
«Метінвест» буде інвестувати у логістичний центр у Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
51K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
34K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
27K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
17K
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: кого стосуватиметься
15K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту