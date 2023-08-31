Гарпок очікує від «Енергоатому» на виплату боргів у вересні – директор
Заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» за поточний рік складає понад 17 млрд грн
Держпідприємство «Гарантований покупець» очікує на виконання своїх зобов'язань компанією «Енергоатом» щодо суттєвого зменшення боргів з вересня поточного року, заявив в інтерв'ю директор підприємства Артем Некрасов.
Він нагадав, що керівник «Енергоатому» Петро Котін нещодавно повідомив, що вони у вересні планують вийти на повні розрахунки з Гарпоком.
«Гарантований покупець» після цього зможе повністю розраховуватися з ПУПами. Крім того, «Енергоатом» планує до кінця місяця надати графік погашення своєї заборгованості за попередні періоди. Тому очікуємо позитивну динаміку», – підкреслив Некрасов. Він також повідомив, що наразі сума, що підприємство боргує перед виробниками енергії з відновлюваних джерел становить 32,2 млрд грн.
Як повідомлялося, заборгованість «Енергоатому» перед ДП «Гарантований покупець» за поточний рік складає понад 17 млрд грн.
На думку голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону
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