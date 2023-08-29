Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Енергоатом закликав уряд надати компанії 35 млрд грн на виплату боргів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергоатом закликав уряд надати компанії 35 млрд грн на виплату боргів
До кінця серпня компанія оприлюднить графік погашення накопиченої заборгованості
фото з відкритих джерел

До кінця поточного року «Енергоатом» планує сплатити за послугу ПСО (за 2023 рік) у повному обсязі

Компанія «Енергоатом» закликала Кабінет міністрів України передбачити у державному бюджеті на 2023 рік 34,9 млрд грн коштів для компанії, щоб вона могла розраховуватися за своїми зобовязаннями і виплачувати борги.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Енергоатом звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням передбачити у Держбюджеті на 2024 рік видатки на сплату компенсації витрат Компанії на послугу ПСО у розмірі 34,9 млрд гривень», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до кінця поточного року «Енергоатом» планує сплатити за послугу ПСО (за 2023 рік) у повному обсязі та працювати над поступовим зменшенням заборгованості за минулі періоди.

Як повідомлялося, президент «Енергоатома» Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року. При цьому, до кінця серпня компанія оприлюднить графік погашення накопиченої заборгованості.

Теги: борг Енергоатом

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Енергоатом» не платить системному оператору «Укренерго» за диспетчеризацію
«Енергоатом» заборгував 18 млрд за компенсацію тарифів та не платить за диспетчеризацію – Кошарна
5 серпня, 14:29
На початку липня Болгарія оголосила про процесу продажу Україні обладнання, яке призначалося для АЕС «Белене». Болгарія відмовилася від реалізації цього проекту у 2012 році
Російський ядерний секонд-хенд для України: вигідна угода чи диверсія? Енергетична безпека
13 серпня, 10:13
«Укренерго»
«Укренерго» недоплатило державному Гарпоку вже 25 млрд грн
10 серпня, 14:26
ЗАЕС вночі втратила живлення з основної високовольтної лінії
Запорізька АЕС на межі блекауту. Енергоатом б’є на сполох
10 серпня, 08:13
Президент «Енергоатома» Петро Котін
«Енергоатом» пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року
18 серпня, 14:18
«Енергоатом»
У Раді закликали «Енергоатом» показати план погашення боргу перед «Гарантованим покупцем»
18 серпня, 19:18

Бізнес

Енергоатом закликав уряд надати компанії 35 млрд грн на виплату боргів
Енергоатом закликав уряд надати компанії 35 млрд грн на виплату боргів
«Нафтогаз» вже накопичив у сховищах 14 млрд куб. м газу
«Нафтогаз» вже накопичив у сховищах 14 млрд куб. м газу
«Інтерпайп» перебуває у стабільній фінансовій ситуації, відновлює інвестпроєкти – гендиректор
«Інтерпайп» перебуває у стабільній фінансовій ситуації, відновлює інвестпроєкти – гендиректор
Несплата податків. Зеленський звернувся до представників бізнесу
Несплата податків. Зеленський звернувся до представників бізнесу
Усі облгази Фірташа до кінця року перейдуть в управління держави – глава «Нафтогазу»
Усі облгази Фірташа до кінця року перейдуть в управління держави – глава «Нафтогазу»
У першому півріччі «Нафтогаз» планує отримати 2 млрд грн прибутку – очільник компанії
У першому півріччі «Нафтогаз» планує отримати 2 млрд грн прибутку – очільник компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
23K
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні
16K
Свастика на авто українців: німецький політик оскандалився і був покараний
11K
Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити
9489
Смерть полковника СБУ: з'явилися фото з кабінету правоохоронця
8187
Прикордонники виявили в ніші для колеса напівоголений «сюрприз» (відео)

Новини

Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Сьогодні, 14:41
За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту