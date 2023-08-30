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Нинішні цінові обмеження не сприяють імпорту у години, коли він потрібен – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нинішні цінові обмеження не сприяють імпорту у години, коли він потрібен – «Укренерго»
«Укренерго» вважає, що ціни в Україні мають дозволяти вільний імпорт електроенергії
фото з відкритих джерел

28 серпня «Укренерго» знову довелося запитувати аварійну допомогу з Європи через новий рекорд енергоспоживання

Ціни на електроенергію в Україні мають дозволяти вільний імпорт електроенергії, оскільки він важливий для балансування енергосистеми. Водночас, чинні прайс-кепи на ринку не сприяють імпорту у години, коли він потрібен.

Це зазначили в пресслужбі НЕК «Укренерго» у відповідь на запит ExPro. 

«НЕК «Укренерго» вважає, що ціни в Україні мають дозволяти вільний імпорт електроенергії. Він важливий для балансування енергосистеми. Чинні на сьогодні цінові обмеження не сприяють імпорту у години, коли він потрібен, і навпаки, стимулюють імпорт тоді, коли потреби в ньому немає», – вказують в компанії.

Як зазначають в операторі системи передачі, останнім часом у вечірні пікові години Україна імпортує електроенергію в основному зі Словаччини та Польщі, і, зазвичай, ціна на цей період доби у сусідніх країнах вища за українські прайс-кепи.

«Якщо брати робочі дні минулого тижня (21-25 серпня), то ціна на РДН у Словаччині була в середньому на 25% вище української. Однак буває й інакше – позаминулого тижня (14-18 серпня), в пікові години ціна була нижча, ніж в Україні. Повертаючись до минулого тижня (21-25 серпня), ціна на електроенергію на РДН у Польщі була ще вищою, ніж у Словаччині. Саме тому, в цей період в українській енергосистемі не було достатніх обсягів імпорту електроенергії для балансування енергосистеми», – докладно пояснюють в «Укренерго».

Нагадаємо, 28 серпня «Укренерго» знову довелося запитувати аварійну допомогу з Європи через новий рекорд енергоспоживання.

Раніше повідомлялося, що в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

Теги: імпорт Укренерго електроенергія

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Економіка

Нинішні цінові обмеження не сприяють імпорту у години, коли він потрібен – «Укренерго»
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