Ердоган закликав турків продавати долари і євро



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

«Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх», заявив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту - турецьку ліру.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, турецька ліра у п’ятницю знецінилася на 18% на тлі заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній. До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

«Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють», - сказав Ердоган.

Також повідомляється, що у п’ятницю новий міністр фінансів Туреччини, зять Ердогана Берат Албайрак оголосив про новий економічний підхід, однак це мало допомогло турецькій лірі, яка перебуває у вільному падінні.

До слова, в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар.

У суботу Ердоган пригрозив Трампу, що може знайти іншого друга.