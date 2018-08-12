  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Ердоган закликав турків продавати долари і євро

    • Розсилка
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - Ердоган закликав турків продавати долари і євро
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

    «Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх», заявив Ердоган

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту - турецьку ліру.

    Про це повідомляє Reuters.

    Як зазначається, турецька ліра у п’ятницю знецінилася на 18% на тлі заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній. До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

    «Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють», - сказав Ердоган.

    Також повідомляється, що у п’ятницю новий міністр фінансів Туреччини, зять Ердогана Берат Албайрак оголосив про новий економічний підхід, однак це мало допомогло турецькій лірі, яка перебуває у вільному падінні.

    До слова,  в п’ятницю, 10 серпня, курс ліри зменшився до показника 6.04 за долар.

    У суботу Ердоган пригрозив Трампу, що може знайти іншого друга.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган банки валютні операції турецька ліра президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ