Фахівці зрбили прогноз, наскільки ослабне гривня після відставки Смолія



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Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні

Поки експерти прогнозують девальвацію вище 27,5 гривень

На тижні, що минає, монотонна стабільність на валютному ринку, яка тривала понад півтора місяці, була порушена. З 1 липня курс долара різко пішов вгору, подолавши на наступний день позначку в 27 гривень, і на цьому не зупинився. Сприяло такому значному ослабленню гривні рішення головного банкіра України Якова Смолія, який несподівано заявив про свою відставку. Куди в зв’язку з цим піде тренд на наступному тижні читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Здавалося б, ніщо не віщувало бурі: перші два дні післясвяткової чотириденки готівковий курс звично майже не змінювався, перебуваючи близько 26,75 грн, і раптом після заяви голови НБУ про свою відставку курс стрибнув більш ніж на 50 копійок.

Біля обмінників відразу з’явилися невеликі черги з бажаючих придбати валюту. Касири її із задоволенням продавали за курсом 27,30 грн/долар і вище – майже на 60 копійок дорожче, ніж в кінці червня. А ось купували і обмінники, і банки готівкову валюту досить дешево – не вище 27 грн/долар. Спред (різниця між курсом продажу і покупки) відразу зріс більш ніж в 1,5 рази – з 20 копійок до 30-35 копійок.

Нацбанк також значно послабив гривню – якщо в неробочий понеділок курс був таким самим, як за три дні до – 26,70 грн/долар, у вівторок – 26,69, а в середу і зовсім 26,67, то вже в четвер він виріс на 10 копійок, а в п’ятницю – різкий стрибок відразу на 41 копійку, до 27,18 грн/долар. На понеділок, 6 липня, регулятор встановив курс 27,17 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що на зміцнення долара вплинула заява голови НБУ Якова Смолія покинути свою посаду, та не просто так, а, за його словами, »через політичний тиск». Якби не це його рішення, на ринку продовжилася б уповільнена стабільність. У п’ятницю ввечері парламент прийняв його відставку.

Попит на безготівкову валюту моментально підвищився ще в середу і продовжив зростати в четвер і в п’ятницю. Як з боку українських банків, так і з боку нерезидентів, які почали позбавлятися від українських облігацій держпозики (ОВДП), номінованих у гривні, скуповуючи долари.

«При звичайному щоденному обсязі ринку в 50-70 млн доларів він відразу виріс до 300 млн доларів, що різко рушив курс вгору, – аналізує Олег Пендзин. – За два дні Нацбанком було продано з резервів близько 200 млн доларів, це дозволило опустити курс безготівкового долара нижче 27 грн – з 27,29 до 26,9 грн/долар. Дії регулятора збили паніку, але дозволили закордонним фінансовим спекулянтам вивести долари за досить вигідним курсом, що завдало збитків Україні. Правильніше було б, скориставшись моментом, почати девальвацію гривні, яку давно передбачали економісти. Бо не може бути зміцнення національної валюти з падінням економіки. Навпаки, помірна девальвація стимулює відновлення економіки в умовах кризи».

Олег Пендзин підрахував, що за курсу гривні 28 грн/долар нерезидентам, які купили гривневі облігації під високі 15-16% річних прибутковості, буде невигідно їх продавати, так як опиняться в збитках. Але чиновники Нацбанку вирішили інакше, продовживши зміцнювати гривню.

Андрій Шевчишин говорить, що ринок три дні – з середи до п’ятниці – відігравав ситуацію з можливою (і таки сталася) відставкою голови НБУ Якова Смолія.

«Долар оперативно подолав позначку в 27 грн/долар, чого без відставки Смолія не сталося б. Його відставка відразу викликала попит на валюту, перш за все у нерезидентів (мають на руках ОВДП на суму близько 100 млрд грн). Учасники ринку побоюються зміни політики регулятора і зростання емісії гривні, все це активізує покупців. Нацбанк намагався утримати девальвацію гривні, вливаючи валюту на ринок для купірування сильного попиту, і це йому вдалося, безготівковий курс пішов вниз», – пояснив Андрій Шевчишин.

А ось Олександр Охріменко підтримує дії Нацбанку, який зумів швидко «приборкати» панічні настрої валютними інтервенціями.

«Так, іноземні спекулянти трохи заробили, але набагато важливіше, що вдалося не допустити поширення паніки», – зазначив Охріменко.

Чого очікувати наступного тижня

Цього разу думки експертів розділилися.

«Ще тиждень гривня перебуватиме в коридорі 26,8-27,5 грн/долар, поки в Нацбанку залишається стара команда топ-менеджерів, – упевнений Олег Пендзин. – Досі ця команда не допускала помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше».

Андрій Шевчишин говорить, що готівковий курс вже не опуститься на наступному тижні нижче 27 грн/долар і не підніметься вище 27,5 грн/долар завдяки інтервенціям регулятора на міжбанківському ринку.

«Але багато чого залежатиме від того, з якою швидкістю розвиватимуться події. Залежно від цього курс може бути й вищим 27,5 грн/долар «, – зазначив Шевчишин.

Олександр Охріменко впевнений: курс повернеться в коридор 26,5-27 грн/долар вже на наступному тижні і залишиться в ньому надовго. Головна причина – надлишок валюти в країні.

«В Україні вперше за багато років позитивний зовнішньоторговельний баланс – плюс 3,5 млрд доларів, тому що різко впав імпорт, а експорт знизився набагато менше, валюти в країні дуже багато, надлишок, – зазначив Охріменко. – Від зміни керівництва Нацбанку тут мало що залежить, хіба що регулятор почне дочиста викуповувати валюту на міжбанку, створюючи дефіцит і підвищуючи курс. Але девальвація гривні викличе зростання цін, розкрутить інфляцію, це не потрібно нікому. Тому на наступному тижні паніка, викликана відставкою Смолія, вгамується і все повернеться на круги своя».

Продавати або купувати валюту

Експерти кажуть, що зараз вигідно продавати валюту тим, хто купив її взимку, коли курс був від 23,3 до 24,5 грн/долар.

«Якщо зафіксувати прибуток, то зараз на кожному доларі можна заробити від 2,5 до 3,7 грн в залежності від часу купівлі – в грудні долар був максимально дешевим, в лютому вже дорожче, – каже Олександр Охріменко. – Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні по 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання прибутку немає сенсу – заробіток складе всього 20-30 коп. на доларі».

Інші аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни голови Нацбанку до 28 грн/долар.

А ось купувати валюту ще тиждень точно можна, але трохи і за найнижчим курсом, враховуючи, що поки незрозуміло, чи буде новий голова Нацбанку продовжувати колишню політику на утримання курсу гривні в коридорі 26,5-27 грн/долар або таки почне її девальвацію.

Джерело: Сегодня