Зеленський не вважає, що зараз потрібно стримувати курс гривні



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«Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні» - Зеленський Фото Дмитра Ларіна/Українська Правда

«Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися» – глава держави

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що зараз має йти мова про стримування курсу української гривні.

Про це він заявив у суботу, 4 липня 2020 року, в місті Південне Одеської області.

«Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони повинні змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось повинні стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка», – зазначив глава держави.

«Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи повинні ми стримувати, чи не повинні... чи ми все-таки в ринкових умовах...», – додав він.

Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

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Джерело: Інтерфакс-Україна