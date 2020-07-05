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    Економіка та фінанси

    Україна за шість місяців майже вдвічі збільшила експорт морозива

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    <p>Вартість експортованої продукції &ndash; $6 млн 821 тис.</p> - Україна за шість місяців майже вдвічі збільшила експорт морозива

    Вартість експортованої продукції – $6 млн 821 тис.

    Україна вже експортувала 2924 тонни морозива та інших видів харчового льоду

    Експорт українського морозива та інших видів харчового льоду в січні-травні 2020 року склав 2924 тонни на $6 млн 821 тис.

    Про це повідомляє milk.ua з посиланням на дані Державної митної служби.

    Зазначається, що імпорт морозива за вищевказаний період склав 73 тонни на $1 млн 573 тис.

    Для порівняння, експорт морозива та інших видів харчового льоду у січні-квітні 2019 року склав 1929 тонн на $4 млн 326 тис.

    До слова, в Україні значно скоротилося виробництво хліба.

    Також повідомлялося, що аграрії вже зібрали майже 1,13 млн тонн зерна.

    Нагадаємо, у Гонконзі почали продавати морозиво зі смаком сльозогінного газу

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