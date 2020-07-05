Україна за шість місяців майже вдвічі збільшила експорт морозива



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Вартість експортованої продукції – $6 млн 821 тис.

Україна вже експортувала 2924 тонни морозива та інших видів харчового льоду

Експорт українського морозива та інших видів харчового льоду в січні-травні 2020 року склав 2924 тонни на $6 млн 821 тис.

Про це повідомляє milk.ua з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що імпорт морозива за вищевказаний період склав 73 тонни на $1 млн 573 тис.

Для порівняння, експорт морозива та інших видів харчового льоду у січні-квітні 2019 року склав 1929 тонн на $4 млн 326 тис.

До слова, в Україні значно скоротилося виробництво хліба.

Також повідомлялося, що аграрії вже зібрали майже 1,13 млн тонн зерна.

Нагадаємо, у Гонконзі почали продавати морозиво зі смаком сльозогінного газу

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