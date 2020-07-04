Зеленський проінспектував в Одесі державний порт «Южний»



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Прибуток порту «Южний» за п'ять місяців зріс на 1304% Фото: пресслужба президента

Держпідприємство має значні економічні показники в першій половині 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в Одеську область ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проєктами компанії «Трансінвестсервіс» (ТІС).

Зокрема, глава держави оглянув станцію зернового термінала Neptune Cargill і державний порт «Южний».

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зеленський, зокрема, зустрівся з очільником державного торговельного порту «Южний» Олександром Олійником, який розповів, що товарообіг порту у першому півріччі 2020 року досяг 10,6 мільйона тонн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

За словами Олійника, держпідприємство має значні економічні показники в першій половині 2020 року. Прибуток за п'ять місяців зріс на 1304%. З січня по травень податкові виплати до бюджетів всіх рівнів склали 534 млн 198 тис. грн, це на 281,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частина прибутку інвестується в розвиток підприємства і нарощування виробництва.

Від початку року запущені проекти модернізації потужностей – перевантажувальних комплексів імпортних і експортних вантажів, комплексу вагоноперекидача.

Ключовим напрямком розвитку підприємства є диверсифікація вантажів. Структура вантажообігу включає експортні, імпортні, транзитні вантажі та каботаж, додали у пресслужбі.

Як відомо, сьогодні президент Зеленський розпочав робочу поїздку на Одещину.

Нагадаємо, Зеленський на Одещині побував у школі та портовому терміналі.