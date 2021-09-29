Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу звернулася до НКРЕКП

Керівництво Калуської ТЕЦ кілька разів просило уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собівартості виробництва струму на ТЕЦ і ТЕЦ

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу просить НКРЕКП не допустити зупинки Калуської ТЕЦ

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу (ФРПЕК) закликало регулятор НКРЕКП не допустити повної зупинки Калуської ТЕЦ напередодні опалювального сезону та виправити ситуацію з аномально низькими прайс-кепами в регіоні.

Про це йдеться в листі асоціації до НКРЕКП та Міністерства енергетики.

«Через економічно необґрунтовані цінові обмеження в Бурштинському енергоострові, ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА», вже майже місяць працює в кризовому режимі критично малих запасів вугілля та вже кілька разів зупинялася через відсутність палива на станції. Для стабілізації ситуації єдиним можливим кроком є приведення прайс-кепів на РДН в острові Бурштинської ТЕС до рівня прайс-кепів на РДН в ОЕС України», – йдеться в листі асоціації.

За її даними, при собівартості виробництва електроенергії 2,07 грн/кВт.год державна ТЕЦ змушена продавати струм не вище 1,5 грн/кВт.год. Цінові обмеження в нічні години складають 96 коп./кВт.год, вдень – 2,05 грн/кВт.год.

Така ситуація призвела до численних зупинок ТЕЦ і неможливості розпочати опалювальний сезон.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики Калуська ТЕЦ станом на кінець вересня залишилася без вугілля і через дефіцит коштів не має можливості його закуповувати. Проблеми з вугілля державна ТЕЦ відчуває з кінця серпня.

Керівництво Калуської ТЕЦ кілька разів просило уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собівартості виробництва струму на ТЕЦ і ТЕЦ.