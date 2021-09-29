Мер Черкас відмовився підписати рішення про підвищення тарифів на тепло

Для споживачів тепла у Черкасах ціна мала бути вищою в середньому на 200 гривень за місяць

Напередодні виконком Черкаської міської ради проголосував за підняття тарифів на тепло як для населення, так і для комерційних установ

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не підписав рішення виконкому про підняття тарифу на тепло для користувачів КП «Черкаситеплокомуненерго». Про це повідомляють на сайті Черкаської міської ради.

«Я розраховую, що Кабмін втрутиться в ситуацію, тому що з нинішньою ціною на газ ми поховаємо наші комунальні підприємства за цей опалювальний сезон. Я запрошений на Конгрес місцевих і регіональних влад, який відбуватиметься в цей четвер під головуванням Президента України. Сподіваюсь, що за його сприяння це питання буде вирішено. І ми не будемо підвищувати тарифи, лишивши їх на тому ж рівні», – сказав Бондаренко.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко визнав, що ситуація справді вкрай складна через стрімке здорожчання газу в Європі.

«Але, наше спільне завдання – зберегти суми у платіжках для населення на нинішньому рівні і для цього ми задіємо всі можливі механізми й інструменти…Додам, що теплопостачальні підприємства області технічно готові до опалювального сезону на всі 100%», – заявив Скічко

Нагадаємо, 28 вересня виконком Черкаської міської ради проголосував за підняття тарифів на тепло як для населення, так і для комерційних установ, що користуються послугами комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго». Для споживачів тепла ціна мала бути вищою в середньому на 200 гривень за місяць.

Керівник комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго» заявляв, що без підняття тарифу на тепло пройти опалювальний сезон неможливо. Також виконком пояснював свою позицію подорожчанням газу й води.

Раніше повідомлялося, що через тарифну кризу в Черкасах хочуть перенести шкільні канікули, щоб заощадити на опаленні.