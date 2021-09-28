Пенсія у 2022 році зросте: кому чекати підвищення

З'ясувалося, як зросте мінімальна пенсія для людей від 70 років

Уряд запланував послідовне підвищення пенсій на наступний 2022 рік. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна під час пресконференції.

Вона зазначила, що у наступному році мінімальна пенсійна виплата у людини віком від 70 років при наявності страхового стажу 35 років у чоловіка та 30 років у жінки буде не меншою, ніж три тисячі гривень.

«По-перше, з 1 березня пройде індексація пенсій. І я сподіваюсь, що у 2022 році вона відбудеться для всіх без виключення пенсіонерів за однаковими правилами. По-друге, реалізація президентської програми вікових доплат до пенсій, якою ми послідовно охоплюємо людей від 70 років, дає нам змогу вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію», – пояснила Лазебна.

Разом з тим, вона підкреслила, що наразі основні зусилля всіх гілок влади мають бути спрямовані на три ключові позиції:

відновити справедливість в солідарній системі;

запровадити обов’язкові пенсійні накопичення та стимулювати розвиток добровільних;

забезпечити для кожної людини поважного віку доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу та якості відповідно до її індивідуальних потреб.

Готується законопроєкт про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

Тим часом кожен четвертий українець продовжує працювати на пенсії.

Також міністерка назвала середній розмір субсидії в опалювальному сезоні.

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав дві головні причини, чому ситуація з пенсіями буде погіршуватися.

Тим часом радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Крім того, міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто. Згодом міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії.

Також названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

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