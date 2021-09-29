Кабмін звільнив чиновника, який взяв шлюб з «дівчиною із собачкою»

Нещодавно одружений Соколюк більше не є головою Державної міграційної служби

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови Державної міграційної служби України.

Причини такого рішення наразі невідомі.

Тимчасово виконувати обов'язки голови ДМС буде Наталія Науменко

Зазначимо, що до цього Наталія Науменко обіймала посаду першого заступника голови міграційної служби.

Нещодавно глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і Анастасія Зінченко (відома як «дівчина з собачкою з Вуханю») зіграли весілля, через пів року після розпису.

Як відомо, 43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко офіційно одружилися 20 лютого.

Нагадаємо, Соколюк займався долею Насті Зінченко, коли вона застрягла в охопленій коронавірусом китайській провінції Вухань і не хотіла евакуйовуватися звідти без своєї собаки. Голова Державної міграційної служби організував її повернення в Україну.

Згодом пара оголосила про свої романтичні стосунки.

Коли у них зав’язався роман, Соколюк був одружений. Навесні чиновник подав на розлучення, а влітку вже отримав рішення суду про розірвання шлюбу. З колишньою дружиною у них двоє дітей – дочка і син.

У лютому 2021 року Максим Соколюк та Анастасія Зінченко застрягли у Танзанії.