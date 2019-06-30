Федеральний суд в США заблокував виділення грошей на стіну Трампа



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Одна з ділянок стіни на кордоні США з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив про намір оскаржити рішення суду

Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою.

Про це повідомляє Voice of America.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп заявив про намір оскаржити рішення суду.

«Ми негайно подаємо апеляцію, і ми думаємо, що виграємо апеляцію. Не було ніяких причин, за якими це мало статися», - сказав Трамп.

Нагадаємо, 25 травня Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених у результаті того, що американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення суду, який заблокував виділення 1 млрд доларів на будівництво окремих ділянок стіни на кордоні з Мексикою.

Наприкінці травня Папа Римський розкритикував Трампа за будівництво стіни на кордоні з Мексикою.