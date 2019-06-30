Федеральний суд в США заблокував виділення грошей на стіну Трампа
Президент США Дональд Трамп заявив про намір оскаржити рішення суду
Федеральний суд штату Каліфорнія заблокував виділення коштів Пентагону на будівництво стіни на кордоні США з Мексикою.
Про це повідомляє Voice of America.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп заявив про намір оскаржити рішення суду.
«Ми негайно подаємо апеляцію, і ми думаємо, що виграємо апеляцію. Не було ніяких причин, за якими це мало статися», - сказав Трамп.
Нагадаємо, 25 травня Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених у результаті того, що американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації.
Президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення суду, який заблокував виділення 1 млрд доларів на будівництво окремих ділянок стіни на кордоні з Мексикою.
Наприкінці травня Папа Римський розкритикував Трампа за будівництво стіни на кордоні з Мексикою.