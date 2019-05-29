Папа Римський розкритикував Трампа за будівництво стіни на кордоні з Мексикою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Папа Римський Франциск та президент США Дональд Трамп

«Ті, хто будує стіни, в підсумку виявляються в'язнями цих стін», - сказав Папа

Папа Римський Франциск готовий особисто сказати американському лідеру Дональду Трампу, що будівництво стіни на кордоні США і Мексики є «найбільшою жорстокістю».

Про це він заявив в інтерв'ю мексиканському телеканалу Televisa, опублікованому 28 травня.

«Я не знаю, що відбувається із цим новим культом захисту територій шляхом будівництва стін. Ми вже знали одну, ту в Берліні, яка принесла стільки головних болів і стільки страждань», - зазначив понтифік.

За його словами, розділення дітей з батьками йде врозріз із законом природи.

«Ви не можете так чинити. Це жорстоко. Це одна з найбільших жорстокостей. І що захищати? Територію або економіку країни, або хто знає що», - підкреслив Франциск, додавши, що така політика «дуже сумна».

При цьому понтифік підтвердив, що готовий сказати те саме в очі Трампу.

«Те ж саме. Те ж саме, тому що я говорю це публічно... Я навіть сказав, що ті, хто будує стіни, в підсумку виявляються в'язнями цих стін», - вказав Папа.

Нагадаємо, 25 травня Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених у результаті того, що американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення суду, який заблокував виділення 1 млрд доларів на будівництво окремих ділянок стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: Інтерфакс-Україна