  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп оскаржить рішення суду, яке блокує будівництво стіни на кордоні з Мексикою

    • Розсилка
    Дональд Трамп - Трамп оскаржить рішення суду, яке блокує будівництво стіни на кордоні з Мексикою
    Дональд Трамп

    Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики

    Президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення суду, який заблокував виділення 1 млрд доларів на будівництво окремих ділянок стіни на кордоні з Мексикою.

    Про це Трамп написав у своєму Twitter.

    За його словами, рішення, винесене суддею, призначеним колишнім президентом Обамою, суперечить безпеки кордонів країни.

    «Воно спрямоване на підтримку злочинності, наркотиків та торгівлі людьми», - зазначив Трамп.

    Нагадаємо, 25 травня Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених у результаті того, що американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації.

    Мова йде про дві ділянки стіни - 78 км в штаті Нью-Мексико і 8 км в Арізоні.

    Читайте також
    суд США Дональд Трамп будівництво Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ