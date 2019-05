Трамп оскаржить рішення суду, яке блокує будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики

Президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення суду, який заблокував виділення 1 млрд доларів на будівництво окремих ділянок стіни на кордоні з Мексикою.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами, рішення, винесене суддею, призначеним колишнім президентом Обамою, суперечить безпеки кордонів країни.

«Воно спрямоване на підтримку злочинності, наркотиків та торгівлі людьми», - зазначив Трамп.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!