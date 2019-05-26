Трамп оскаржить рішення суду, яке блокує будівництво стіни на кордоні з Мексикою
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Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики
Президент США Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення суду, який заблокував виділення 1 млрд доларів на будівництво окремих ділянок стіни на кордоні з Мексикою.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
За його словами, рішення, винесене суддею, призначеним колишнім президентом Обамою, суперечить безпеки кордонів країни.
«Воно спрямоване на підтримку злочинності, наркотиків та торгівлі людьми», - зазначив Трамп.
Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 травня 2019 р.
Нагадаємо, 25 травня Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених у результаті того, що американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації.
Мова йде про дві ділянки стіни - 78 км в штаті Нью-Мексико і 8 км в Арізоні.