Фельдман: Ми не допустимо рейдерського захоплення «Барабашово» і збережемо робочі місця

Підприємці просять нардепа зробити все можливе, щоб не допустити провокацій

Народний депутат України Олександр Фельдман зустрівся з підприємцями ТЦ «Барабашово» в Харкові. Про це повідомили у прес-службі торгового центру.

У ході зустрічі обговорювалися «безперервні спроби міських чиновників тиснути на ТЦ «Барабашово». На думку людей, дії влади нагадують «спробу повзучого рейдерського захоплення» торгового центру.

Відповідаючи на запитання присутніх, Фельдман зазначив, що відкидає всі спроби окремих чиновників вирішити питання «за договорняком» через «сумнівні схеми».

«Я ніколи не піду на такі пропозиції. Це суперечить і чинному законодавству, й інтересам всіх підприємців, які працюють на «Барабашово». Нас довго годували запевняннями дружби і обіцянками. Але на останній сесії міськради керівництво міста показало, чого варті їхні слова. В одному вони прорахувалися: у нас достатньо правових підстав і сил, щоб не допустити рейдерського захоплення торгового центру і зберегти десятки тисяч робочих місць, по яких дехто дуже хотів би «проїхатися катком», – заявив Фельдман.

Своєю чергою підприємці звернулися до народного депутата з проханням зробити все можливе, щоб не допустити провокацій.

«Вони (влада. – Ред.) приймають сумнівні з правової точки зору рішення всупереч інтересам людей. Вони залучають поліцію, щоб реалізувати ці рішення. Навіщо? Це типова провокація. Спроба розхитати ситуацію. У нас, фактично, хочуть відібрати роботу і засоби до існування. Ми цього не допустимо », – заявили присутні підприємці, яких цитує прес-служба ТЦ.

За даними прес-служби, новим витком невиправдано агресивної політики керівництва міста стало прийняття рішення на сесії міськради 24 лютого. Тоді, незважаючи на численний мітинг і всупереч думці підприємців, депутати прийняли рішення про непродовження договорів оренди під окремими діючими павільйонами «Барабашово».