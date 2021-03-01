Добкін та Терехов завалили Харків привітаннями з 8 березня. Що з ними не так (фото)

«наїхав» на Терехова. Водночас сам став об'єктом насмішок

За словами користувачів Facebook, Добкін на білбордах показує дулю

Через білборди секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова,на яких він вітає з 8 березня, зрізали верхівки дерев. Про це колишній народний депутат та відомий політик Харкова Михайло Добкін розповів у Telegram.

«Кронувати верхівки дерев заради того, щоби люди могли споглядати обличчя і квіти чиновника…? У працівників міськради й поліції питань і претензій до рекламщиків зовсім не було? Хоча, кого я питаю? Дерев просто шкода», – написав Добкін.

Ігор Терехов вітає із 8 березня. Фото: Dmytro Bulakh

Водночас сам Добкін також розмістив по Харкову білборди із привітаннями до Міжнародного жіночого дня.

«Нескінченно кохаємо вас, любі жінки!», – такі слова містяться на рекламних щитах міста разом зі світлиною Добкіна, який малює цифру вісім у повітрі.

За словами користувачів Facebook, Добкін показує усім дулю. Також блогери зазначають, що в харківського політика «скучное лицо».

Нагадаємо, Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували сварку в прямому етері, обговорюючи тему сексизму. Обидва почали використовувати нецензурну лексику, Добкін назвав Березу «довб*йобом», Береза ж у відповідь вигукнув «м*дило».

Позачергові вибори міського голови Харкова будуть призначені на осінь, адже в березні їх уже не встигнуть провести. На даний час обов'язки міського голови Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.