Добкін та Терехов завалили Харків привітаннями з 8 березня. Що з ними не так (фото)
За словами користувачів Facebook, Добкін на білбордах показує дулю
Через білборди секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова,на яких він вітає з 8 березня, зрізали верхівки дерев. Про це колишній народний депутат та відомий політик Харкова Михайло Добкін розповів у Telegram.
«Кронувати верхівки дерев заради того, щоби люди могли споглядати обличчя і квіти чиновника…? У працівників міськради й поліції питань і претензій до рекламщиків зовсім не було? Хоча, кого я питаю? Дерев просто шкода», – написав Добкін.
Водночас сам Добкін також розмістив по Харкову білборди із привітаннями до Міжнародного жіночого дня.
«Нескінченно кохаємо вас, любі жінки!», – такі слова містяться на рекламних щитах міста разом зі світлиною Добкіна, який малює цифру вісім у повітрі.
За словами користувачів Facebook, Добкін показує усім дулю. Також блогери зазначають, що в харківського політика «скучное лицо».
Нагадаємо, Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували сварку в прямому етері, обговорюючи тему сексизму. Обидва почали використовувати нецензурну лексику, Добкін назвав Березу «довб*йобом», Береза ж у відповідь вигукнув «м*дило».
Позачергові вибори міського голови Харкова будуть призначені на осінь, адже в березні їх уже не встигнуть провести. На даний час обов'язки міського голови Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.