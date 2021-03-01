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    Добкін та Терехов завалили Харків привітаннями з 8 березня. Що з ними не так (фото)

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    Добкін&nbsp;&laquo;наїхав&raquo; на Терехова. Водночас сам став&nbsp;об'єктом насмішок - Добкін та Терехов завалили Харків привітаннями з 8 березня. Що з ними не так (фото)
    Добкін «наїхав» на Терехова. Водночас сам став об'єктом насмішок
    Фото: Іван Ракич/Facebook

    За словами користувачів Facebook, Добкін на білбордах показує дулю

    Через білборди секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова,на яких він вітає з 8 березня, зрізали верхівки дерев. Про це колишній народний депутат та відомий політик Харкова Михайло Добкін розповів у Telegram.

    «Кронувати верхівки дерев заради того, щоби люди могли споглядати обличчя і квіти чиновника…? У працівників міськради й поліції питань і претензій до рекламщиків зовсім не було? Хоча, кого я питаю? Дерев просто шкода», – написав Добкін.

    Ігор Терехов вітає із 8 березня. Фото: Dmytro Bulakh
    Ігор Терехов вітає із 8 березня. Фото: Dmytro Bulakh

    Водночас сам Добкін також розмістив по Харкову білборди із привітаннями до Міжнародного жіночого дня.

    «Нескінченно кохаємо вас, любі жінки!», – такі слова містяться на рекламних щитах міста разом зі світлиною Добкіна, який малює цифру вісім у повітрі.

    За словами користувачів Facebook, Добкін показує усім дулю. Також блогери зазначають, що в харківського політика «скучное лицо».

    Нагадаємо, Михайло Добкін і Борислав Береза влаштували сварку в прямому етері, обговорюючи тему сексизму. Обидва почали використовувати нецензурну лексику, Добкін назвав Березу «довб*йобом», Береза ж у відповідь вигукнув «м*дило».

    Позачергові вибори міського голови Харкова будуть призначені на осінь, адже в березні їх уже не встигнуть провести. На даний час обов'язки міського голови Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

    Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

    Теги: Харків 8 березня політика Михайло Добкін
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