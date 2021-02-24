Через два місяці після смерті Кернеса Харківська міськрада визнала, що він вже не мер

У Харкові з Геннадієм Кернесом попрощалися 23 грудня 2020 року

У Харкові з Геннадієм Кернесом попрощалися 23 грудня 2020 року

Рішення міськради щодо Кернеса буде направлено до Верховної Ради

Харківська міська рада на сесії в середу ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень померлого міського голови Геннадія Кернеса.

«Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв’язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови», – йдеться в тексті рішення.

У документі вказано, що копію рішення секретар міськради Ігор Терехов має скерувати до Верховної Ради.

Стаття 79 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, серед яких і смерть мера. При цьому в законі акцентується на тому, що його повноваження припиняються з дня ухвалення відповідною радою рішення, яка бере до відома зазначений факт.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав посаду міського голови з 2010 року. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Раніше стало відомо про відкриття прокуратурою провадження щодо голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.

Також в Офісі Зеленського розповіли, чому позачергових виборів мера Харкова не буде навесні.

До слова, сьогодні у Харкові депутат від ОПЗЖ відмовився виступати українською та назвав Майдан «збройним переворотом».