Фонд держмайна готує до продажу два великі підприємства

Інвесторам буде запропоновано 51% акцій «Оріону» та 99,99% «Київпассервісу»

Фонд державного майна України готує до приватизації два великі підприємства – Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та «Київпассервіс». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Фонду Віталій Трубаров. Трубаров зазначив, що підприємства приватизовуватимуться на конкурсах з відкритістю



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Інвесторам буде запропоновано 51% акцій «Оріону» та 99,99% «Київпассервісу»

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Фонд державного майна України готує до приватизації два великі підприємства – Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріонта «Київпассервіс

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Фонду Віталій Трубаров.

Трубаров зазначив, що підприємства приватизовуватимуться на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

«Інвесторам буде запропоновано 51% акцій «Оріону« та 99,99% «Київпассервісу», – повідомив Трубаров.

За його словами, наразі Фонд створив інвентаризаційні комісії цих товариств, які мають до 25 лютого завершити їхню інвентаризацію. Після цього буде проведена оцінка та сформовані умови продажу.

Він заявив, що товариства вже тривалий час перебувають у процесі приватизації, однак, ретельна та покрокова підготовка цих об‘єктів до приватизації, цього разу сприятиме їх ефективному продажу.