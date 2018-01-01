Фонд держмайна готує до продажу два великі підприємства
- Сьогодні, 22:15
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Інвесторам буде запропоновано 51% акцій «Оріону» та 99,99% «Київпассервісу»Фонд державного майна України готує до приватизації два великі підприємства – Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» та «Київпассервіс».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Фонду Віталій Трубаров.
Трубаров зазначив, що підприємства приватизовуватимуться на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
«Інвесторам буде запропоновано 51% акцій «Оріону« та 99,99% «Київпассервісу», – повідомив Трубаров.
За його словами, наразі Фонд створив інвентаризаційні комісії цих товариств, які мають до 25 лютого завершити їхню інвентаризацію. Після цього буде проведена оцінка та сформовані умови продажу.
Він заявив, що товариства вже тривалий час перебувають у процесі приватизації, однак, ретельна та покрокова підготовка цих об‘єктів до приватизації, цього разу сприятиме їх ефективному продажу.
Як повідомляв «Главком», Фонд державного майна України в 2018 році планує продати «Одеський припортовий завод», «Центренерго», «Турбоатом», 6 енергетичних компаній, «Аграрний фонд», «Державну продовольчо-зернову корпорацію України» та низку об’єктів малої приватизації.
Керівник Фонду держмайна розраховує виконати план надходжень від приватизації у 2018 році у розмірі 22 млрд грн.
Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що Україні для прискорення зростання економіки та залучення іноземних інвесторів необхідно розблокувати процес приватизації. ЄБРР, як і раніше, готовий надати технічну підтримку і щодо деяких об'єктів виступити покупцем міноритарного пакета акцій.