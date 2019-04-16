Фонд гарантування вкладів ліквідував черговий український банк



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З 17 січня 2014 року в банку «Даніель» працювала тимчасова адміністрація

У зв'язку із завершенням ліквідації банку завершуються його виплати вкладникам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Комерційний банк «Даніель».

Про це у понеділок, 15 квітня, повідомляє прес-служба Фонду.

«12 квітня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Комерційний банк «Даніель» було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», - йдеться у повідомленні.

«Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи», - додали у Фонді.

Зазначимо, що з 17 січня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

До слова, Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду Києва від 27 грудня 2018 року про скасування ліквідації ПАТ «КБ» Хрещатик».

Фонд гарантування вкладів оскаржить скасування ліквідації банку «Хрещатик».