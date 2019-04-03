Суд скасував ліквідацію банку «Хрещатик»



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Вкладникам перестали повертати їхні депозити

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду Києва від 27 грудня 2018 року про скасування ліквідації ПАТ «КБ» Хрещатик».

Відповідне рішення прийнято апеляційним судом 28 березня, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зважаючи на це, виконавчою дирекцією Фонду з метою збереження активів банку та запобігання втрати їх вартості, а також для захисту прав вкладників та кредиторів банку було прийнято рішення про подовження повноважень уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» Марині Анатоліївні Славкіній.

Повноваження ліквідатора банку продовжені до прийняття Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду остаточного рішення у справі, або узгодження Національним банком нових керівників і видачі ліцензії на здійснення банківської діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик».

«З огляду на ситуацію, що склалася, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення призупинити виплати вкладникам ПАТ «КБ «Хрещатик» гарантованої суми відшкодування», - повідомив ФГВФО.

Нагадаємо, що у лютому правоохоронці затримали начальника управління активами та майном ПАТ «КБ «Хрещатик» та цивільну особу під час одержання ними хабара у сумі 7000 доларів.

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

Напередодні визнання ПАТ «КБ «Хрещатик» неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мільярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані «безцінні» папери.