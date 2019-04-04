Фонд гарантування вкладів оскаржить скасування ліквідації банку «Хрещатик»



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У Фонді підрахували, що наразі незадоволеними залишаються вимоги кредиторів банку «Хрещатик» на 5 мільярдів гривень

Рішення апеляційного суду зобов'язує Нацбанк повернути збанкрутілому банку «Хрещатик» ліцензію та відновити його діяльність

Фонд гарантування вкладів подав касаційну скаргу на рішення Шостого апеляційного суду, яким дії Національного банку та Фонду щодо ліквідації банку «Хрещатик» визнаються незаконними.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Зазначається, що рішення апеляційного суду, окрім іншого, зобов'язувало Нацбанк повернути збанкрутілому банку «Хрещатик» ліцензію та відновити його діяльність. Після ухвалення такого судового рішення, Фонд гарантування припинив виплачувати вкладникам банку їхні втрачені депозити.

«Цією постановою повністю проігноровано позицію Європейського Суду з прав людини та Великої Палати Верховного Суду. Адже Європейський Суд з прав людини у рішенні за справою Фельдман та банк «Слов’янський» проти України зазначив, що акціонер не має права на звернення з таким позовом для захисту свого порушеного права», - зазначають у Фонді гарантування.

У Фонді підрахували, що наразі незадоволеними залишаються вимоги кредиторів банку «Хрещатик» на 5 мільярдів гривень. Водночас, якщо продати все майно та активи банку «Хрещатик», то вдасться погасити вимоги вкладників та позичальників банку лише на 30,3%.

У Фонді також зазначили, що наразі оскаржують ще одне рішення суду щодо банку «Хрещатик». Зокрема, мова йде про рішення Верховного суду яким визнається незаконність ліквідації банку.

Як відомо, Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду Києва від 27 грудня 2018 року про скасування ліквідації ПАТ «КБ» Хрещатик».

Нагадаємо, що у лютому правоохоронці затримали начальника управління активами та майном ПАТ «КБ «Хрещатик» та цивільну особу під час одержання ними хабара у сумі 7000 доларів.

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк «Хрещатик» неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

Напередодні визнання ПАТ «КБ «Хрещатик» неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мільярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані «безцінні» папери.