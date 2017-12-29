FT визнало Україну кращою у світі щодо поліпшення ділового клімату

Гройсман поділився гарною новиною зі співвітчизниками

Авторитетне британське видання Financial Times визнало Україну найкращою за підсумками 2017 року щодо поліпшення ділового клімату. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. «Financial Times визнала Україну першою серед всіх країн світу щодо поліпшення ділового клімату. Показники



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Гройсман поділився гарною новиною зі співвітчизниками

Авторитетне британське видання Financial Times визнало Україну найкращою за підсумками 2017 року щодо поліпшення ділового клімату. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Financial Times визнала Україну першою серед всіх країн світу щодо поліпшення ділового клімату. Показники темпу розвитку у нашої держави виявилися найкращими», - заявив він.

Як свідчать дані рейтингу, перші пять сходинок у ньому посіли країни колишнього СРСР:

Україна Узбекистан Білорусь Казахстан Росія

Як повідомлялося, Гройсман у своєму новорічному привітанні побажав співвітчизникам віри у власні сили і в наше спільне майбутнє.

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