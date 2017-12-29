FT визнало Україну кращою у світі щодо поліпшення ділового клімату
- Сьогодні, 18:37
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Гройсман поділився гарною новиною зі співвітчизниками
Авторитетне британське видання Financial Times визнало Україну найкращою за підсумками 2017 року щодо поліпшення ділового клімату. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Financial Times визнала Україну першою серед всіх країн світу щодо поліпшення ділового клімату. Показники темпу розвитку у нашої держави виявилися найкращими», - заявив він.
Як свідчать дані рейтингу, перші пять сходинок у ньому посіли країни колишнього СРСР:
- Україна
- Узбекистан
- Білорусь
- Казахстан
- Росія
Як повідомлялося, Гройсман у своєму новорічному привітанні побажав співвітчизникам віри у власні сили і в наше спільне майбутнє.
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