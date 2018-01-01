Гройсман подякував українцям за зміни в країні

«Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну», заявив у привітанні Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав співвітчизникам віри у власні сили і в наше спільне майбутнє. Відповідне відеозвернення розміщене на його сторінці у Facebook. «Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну, робили її кращою, комфортнішою для життя. Бажаю оптимізму, віри у власні сили і в наше



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Володимир Гройсман

«Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну», заявив у привітанні Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав співвітчизникам віри у власні сили і в наше спільне майбутнє.

Відповідне відеозвернення розміщене на його сторінці у Facebook.

«Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну, робили її кращою, комфортнішою для життя. Бажаю оптимізму, віри у власні сили і в наше майбутнє», - йдеться у повідомленні.

Також співвітчизникам Гройсман побажав миру, любові та злагоди у кожній родині.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим роком.

Звертаючись до мешканців Криму та Донбасу він заявив: «Брати і сестри, ваш дім – Україна».

До слова, понад 17 тисяч українців зустріли Новий рік 2018 в поїздах.

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