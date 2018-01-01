  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гройсман подякував українцям за зміни в країні

    «Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну», заявив у привітанні Гройсман
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав співвітчизникам віри у власні сили і в наше спільне майбутнє. Відповідне відеозвернення розміщене на його сторінці у Facebook. «Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну, робили її кращою, комфортнішою для життя. Бажаю оптимізму, віри у власні сили і в наше
    • Сьогодні, 03:50
    • Розсилка
    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    «Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну», заявив у привітанні Гройсман

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав співвітчизникам віри у власні сили і в наше спільне майбутнє.

    Відповідне відеозвернення розміщене на його сторінці у Facebook.

    «Кожному з вас щиро дякую, що весь 2017 рік ми разом змінювали Україну, робили її кращою, комфортнішою для життя. Бажаю оптимізму, віри у власні сили і в наше майбутнє», - йдеться у повідомленні.

    Також співвітчизникам Гройсман побажав миру, любові та злагоди у кожній родині.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим роком.

    Звертаючись до мешканців Криму та Донбасу він заявив: «Брати і сестри, ваш дім – Україна».

    До слова, понад 17 тисяч українців зустріли Новий рік 2018 в поїздах.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Головні події 2017 року. Українська версія

    Володимир Гройсман політика Україна новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ