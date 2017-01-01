Головні події 2017 року. Українська версія

Політики, культурні та громадські діячі розказали, чим їх вразив рік, що минає

Головною політичною подією 2017 року в Україні стало запровадження безвізового режиму з ЄС. Таку думку висловили 26% респондентів, які взяли участь в опитуванні Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва. Іншими важливими подіями, на думку респондентів, стали «справа Саакашвілі», війна на Сході України, прийняття пенсійної

Політики, культурні та громадські діячі розказали, чим їх вразив рік, що минає

Головною політичною подією 2017 року в Україні стало запровадження безвізового режиму з ЄС. Таку думку висловили 26% респондентів, які взяли участь в опитуванні Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва.

Іншими важливими подіями, на думку респондентів, стали «справа Саакашвілі», війна на Сході України, прийняття пенсійної реформи. Разом із тим, чверть опитаних не змогли назвати жодної важливої події. До слова, якщо безвіз громадяни оцінюють однозначно як позитивну подію, а війну, вочевидь, як негативну, то до «справи Саакашвілі» ставлення неоднозначне. 38% респондентів вважають події, пов’язані з екс-губернатором Одещини, позитивними, 42% – негативними, і ще 18% – такими, що мають і позитивні, і негативні сторони.

«Главком» запропонував відомим українським діячам та політикам обрати головні події 2017 року. Політики, культурні та громадські діячі поділились тим, що стало найважливішим для них особисто, для країни та для світу.

Надія Савченко

народний депутат, позафракційний

Найстрашніша подія – це те, що досі не закінчилася війна.

Нічого не змінилося: ні боротьби з корупцією немає, тільки шоу. Загалом політична криза в Україні поглиблюється, а це тягне за собою погіршення в усіх сферах: економічній, соціальній тощо.

Із хорошого – це так, щоб посміятися – безвіз, коли людей роблять кріпаками і дають кватирку для втечі. Ще веселий закон про Різдво: два свята, кожен святкує своє, просто два вихідних дні – я вважаю, що це добре.

Роман Безсмертний

екс-віце-прем’єр, колишній представник України в Мінській тристоронній контактній групі

Найголовніша особиста подія – у цьому році у мене народилися онуки, хлопчики.

Якщо говорити про зовнішню політику, є відчуття якогось загального гальмування – немов ми от-от зупинимося. Сподіваюсь, я помиляюся.

По-різному можна ставитися до нинішнього американського президента, але мене дуже приємно порадували події в США у цьому році. Вони обнадійливі, світ починає прокидатися. Маю на увазі внутрішньо та зовнішньополітичні кроки Вашингтона. Цей рік дуже тісно зв’язав Україну та Сполучені Штати. На початку року я побоювався, що на рівні перших осіб нам не вдасться знайти спільну мову. Але переміг здоровий глузд. Оце відчуття близькості дає шанс Україні.

Олександр Пабат

депутат Київради

Подія світового масштабу: підсумок виборів президента США. На мою думку, очевидно, що в січні 2017-го на дошці світового порядку почалася нова партія.

Подія масштабу України: криптовалютний хайп. До нас істерія з майнінгом дійшла трохи пізніше. Я зізнаюся, на якомусь етапі теж вивчав можливості і перспективи біткоїну. Вивчив. Тому спостерігаю збоку.

На рівні Києва. Створення комплексної цільової програми «Київ без бар'єрів 2018 - 2021» - підсумкового документа про фізичну і ментальну дебар’єрізацію столиці. Головна особливість проекту - платформа для програми, корекція здійснювалися безпосередньо представниками громадськості з числа людей з підвищеними потребами.

Тарас Марусик

перекладач, журналіст, громадський діяч, фахівець з мовної політики

Російська воєнна агресія проти України залишається найважливішою подією року. Все це тісно пов’язано: із загибеллю і каліцтвом українських вояків, зміцненням української армії, поступовим зніманням російської полуди із західних очей і, передусім, звільненням українських полонених з російського полону.

Безвізовий режим. Зусилля не зовсім прозорої української влади та десятків і сотень єврочиновників таки увінчалися успіхом. Все це сталомь попри гальмування безвізу недругами України з російської орбіти; попри спровоковані Росією і режимом Асада потоки біженців, спрямовані на європейські країни. Хоч я ще не маю біометричного паспорта, бо користуюся чинним до 2020 року закордонним, мої приятелі і знайомі вже особисто «помацали» безвіз – дехто не по одному разу. У грудні довелося проїхати зоною Шенгену машиною. В моїх двох супутників була біометрика. Але жодної різниці, все чудово спрацювало і на українському кордоні, й особливо на польсько-євросоюзівському. Польська прикордонниця звірила відбитки моїх пальців, які зняли у французькому посольстві, і побажала щасливої дороги. Причому ми спілкувалися українською, вона – польською.

Наслідки виборів у США. Екстравагантність Трампа в публічних висловах не допомагає йому вибратися з кремлівської пастки. Ба більше, зашморг стає все загрозливішим. Незаперечно, що ця важлива подія, яку напередодні виборів сприймали і коментували інакше, вельми вливатиме на геополітику, зокрема на послаблення найодіознішої держави світу, імперії зла.

Саїд Ісмагілов

муфтій Духовного управління мусульман України «Умма»

На жаль, не так багато хорошого було у році, що минув, але про погане говорити не хочу. Колись у мусульманської жінки-праведниці Рабії аль-Адавії запитали, чому вона багато говорить про Бога і ніколи – про Сатану. Вона відповіла: «У мене немає часу думати і розмовляти про шайтана, бо я думаю про Бога».

Тож три важливі події:

Перше – це проведення «Євробачення» на досить високому рівні, що презентувало Україну як сучасну, розвинену, культурну країну, яка навіть під час війни може показати своє прекрасне обличчя і свої досягнення усьому світові. Нехай були якісь недоліки, але в цілому успішне проведення конкурсу такого рівня – це чимале досягнення.

Друге – вихід фільму «Кіборги» Ахтема Сейтаблаева. Річ у тім, що цією стрічкою наш мусульманський кримсько-татарський режисер завдав потужного удару по російській пропаганді, - це з одного боку. З іншого – зараз формується нова міфологія сучасної України. У нас з’являються нові герої, нові досягнення. Фільм показує, що ми вміємо перемагати, ми захищаємо, ми робимо свою історію, потужне майбутнє нашої країни. Це грає величезну роль.

Третє – це безвізовий режим з країнами Євросоюзу. Він дає змогу людям безперешкодно подорожувати тим, у кого є така можливість, побачити інші країни, інші культури. Він відкриває шлях для подорожей допомагає бачити, на що потрібно рівнятися – у сенсі науки, освіти, культури.

Андрій Портнов

юрист, екс-заступник глави Адміністрації президента Януковича

Найважливішими, на мою думку, стали наступні події 2017 року:

початок роботи нового президента США і ядерні випробування в КНДР;

різкий прогрес західних країн в цифрових технологіях і космічних програмах;

в Україні - встановлення прямого контролю президента над судовою системою, спроба знищити НАБУ і охолодження міжнародної спільноти до української влади.

Олексій Філатов

заступник глави Адміністрації президента

Найважливішою подіє 2017 року вважаю створення та початок роботи нового Верховного суду України.

Олег Березюк

нардеп, глава фракції «Самопоміч»

Вперше у новітній історії України держава як інституція, президент як інституція пішли за людьми проти ворога: це легалізація і підтримання повної блокади торгівлі з окупованими територіями. Люди вирішили припинити свавілля і знущання, політика підтримала. Це унікальний випадок. Сьогодні прихильники гібридної війни Росії роблять спроби знецінити це досягнення і рахують, скільки держава втратила. А я б хотів, щоб порахували, скільки держава і люди втратили через цю війну.

Ми також відстояли напад на місцеве самоврядування. Йдеться про знецінення мерів: політичне і сміттєве блокування мера Львова Андрія Садового, атака на мера Миколаєва Олександра Сенкевича. Йшлося фактично про пограбування. За допомогою українців ми відбилися, і на 2018 рік бюджетна децентралізація відстояна.

Третя річ – вона більш філософська, бо ще не доведена до кінця – це медреформа. Медична послуга була в Україна фактично зруйнована попередніми режимами. Але тут виникає складність у впровадженні. Змінами мають займатися обласні департаменти охорони здоров’я. А вони проти цього, бо у них забирають гроші. Тут є страшна небезпека, бо відбувається саботаж на місцях. Впроваджуються незрозумілі зміни, які не мають жодного стосунку до медреформи, але ж люди цього не знають, і винуватять у них саме медреформу.

Юрій Артеменко

глава Нацради з питань телебачення та радіомовлення

Цей рік став роком українізації нашого суспільства. Початок роботи закону про мовні квоти в ефірі радіо і телебачення – це результат роботи нашої команди. Принципова позиція, коли треба – штрафи, коли треба – розмова. Зараз вмикаєш радіо – і кожна третя пісня українською. Так поступово ми відроджуємо свою культуру.

У нас іде війна. Я дякую своїй команді і пишаюся тим, що за 2017-й ми значно збільшили кількість українських каналів і на території АТО, і на прикордонні, і взагалі в Україні. Будувалися нові вишки, запускалися нові канали, створювалися нові передачі.

У цьому році ми також вперше дали старт технології цифрового радіо. Ми оголосили конкурс на цифрування. Я не знаю, як воно піде, це залежить не від нас, а в першу чергу, від тих, хто стане переможцями цього конкурсу – як вони будуть працювати з аудиторією, де знаходитимуть свого слухача, як будуть все це промотувати.

Володимир Парасюк

народний депутат, позафракційний

Прийняття деяких змін до кримінально-процесуального кодексу, які забороняють використовувати спецпризначенців для обшуків. Фактично це означає заборону «маски-шоу» - це дуже добре. Ще одна перемога - заборона вилучення серверів (під час обшуків, - «Главком»).

Серед поразок – порушення антикорупційної роботи в Україні. Ще – зміни в електронному декларуванні. (До кола таких осіб, яким не потрібно заповнювати е-декларації, зокрема, включено військових посадових осіб Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, - «Главком»)

Безвіз називати не буду, бо хоч це і важлива річ для ідентифікації нас як європейської держави, але чи це є така вже перемога? На політичному рівні – так, а не на внутрішньому фронті, на жаль, невеликий здобуток для громадян.

Ірма Вітовська

акторка

Особисто для мене важливо те, що в Таллінні на кінофестивалі класу «А» «Темні ночі» відбулася світова прем’єра фільму «Брама». Стрічка вийде в прокат у 2018-му.

Далі, що для мене важливо, - в Івано-Франківську відбувся дуже крутий і креативний фестиваль «Порто-франко».

Що стосується суспільно-політичних подій – це прийняття медреформи, яка, звісно, потребує вдосконалення, але свідчить про початок реформування країни.

Сергій Тарута

народний депутат, позафракційний

Безвіз – раз; заява Гонтаревої (про звільнення з посади глави Нацбанку, - «Главком») – два.

Подія з великим знаком «мінус» - «панамське досьє». Те, що німецьке видання Bild опублікувало статтю про корупцію нашого президента, - це «жовта картка» для нас.

Марк Гінзбург

Україно-американський бізнесмен, мільярдер

Одна з подій суто особистого характеру. Мій 12-річний сина Ентоні виграв щорічний конкурс знавців числа «пі», яке дорівнює 3,14 (а далі нескінчений ряд цифр). Перемагає той, хто назве більше цифр у числі «пі» після коми. Він назвав 421 знак. Збирається наступного року на конкурсі показати результат у тисячу знаків.

Друга подія – на острові Бренсона я познайомився з молодими мільярдерами, розробниками криптовалют, ідеологами блокчейн. Протягом 5 днів я жодного разу не помітив годинника Patek Philippe або Vacheron Constantin, жодної золотої або діамантової прикраси. Я не був свідком розмов про елітні автівки, великі яхти і приватні літаки. Крім мозкових штурмів на спеціалізованих панелях, весь вільний час вони розмовляли і міркували про те, як зробити цей світ справедливішим, комфортнішим, екологічнішим. Найбільш популярні слова – прозорість, екосистема, технологічність. Їхня мета - зробити цей світ кращим, а значить, не все ще втрачено!

Третє – це те, що я усвідомив, завдяки технології блокчейн в Україні з’явився шанс позбавитися ярлика країни третього світу, зламати хребет свавіллю чиновників, забезпечити кожному громадянину захист права власності. І ми разом зробимо це!

Андрій Шкіль

екс-нардеп

Безвіз наблизив Європу до України, а от боротьба влади проти антикорупційних структур Україну від Європи віддалила.

Рішення США надати Україні летальну зброю – надихає.

Відсутність стратегії в України щодо ОРДЛО – розчаровує.

Відсутність вертикального планування в Україні, провальна зовнішня політика, інфантильна внутрішня політика - дратує українців, відлякує інвесторів і заохочує ворогів.

Олег Покальчук

соціальний психолог

Найважливішими подіями року, що минає, вважаю початок роботи Трампа президентом (з лютого 2017, - «Главком»), безвізовий режим та кампанію проти антикорупціонерів.

Андрій Зелінський

військовий капелан (УГКЦ)

Головна подія – це, звичайно, безвіз. Напевно, це найважливіше, що відбулося у 2017 році у країні.

Також важливо – оформлення на державному рівні інститутів (НАБУ, НАЗК, САП тощо), які уможливлюють демократію в Україні. Звичайно, цей процес ще не завершений.

В Україні цього року з’явився інститут військового духовенства. Процес створення тривав більше ніж 10 років. Ця подія важлива і для Збройних Сил України, і для мене особисто – став штатним капеланом у морській піхоті.

Наталія Сокирчук, «Главком»