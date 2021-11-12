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    Економіка та фінанси

    «Гарантований покупець» отримав 19,3 млрд грн для виплати боргiв за зелену енергію

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    &laquo;Гарантований покупець&raquo; отримав від &laquo;Укренерго&raquo; кошти для&nbsp;виплати боргів за вироблену зелену енергію - «Гарантований покупець» отримав 19,3 млрд грн для виплати боргiв за зелену енергію
    «Гарантований покупець» отримав від «Укренерго» кошти для виплати боргів за вироблену зелену енергію

    «Після місяців вимог та боротьби державу змусили виконувати надані раніше гарантії інвесторам», – Гончаренко

    Держкомпанія «Укренерго» перерахувала держпідприємству «Гарантований покупець» 19,3 млрд грн на виплату боргів за вироблену у країні зелену енергію.

    Про це написав нардеп Олексій Гончаренко.

    «Менеджмент «Укренерго» провів величезну й успішну роботу щодо випуску «зелених» облігацій. Тобто тепер на рахунках ДП вже є грошові кошти на погашення боргів перед підприємствами ВДЕ за вироблену електроенергію», – написав Гончаренко.

    За його словами, міжнародні інвестори досить уважно слідкують за процесом та врешті-решт очікують на розв'язання затяжних проблем галузі.

    Адже після місяців вимог та боротьби, державу змусили виконувати надані раніше гарантії інвесторам.

    «Як наслідок, є імовірність того, що підготовка до міжнародних арбітражів у багатьох компаній буде призупинена. Сподіваємося, що з боку «Гарантованого покупця» не буде жодних затримок у виплаті боргів підприємствам ВДЕ», – підкреслив депутат.

    Теги: Олексій Гончаренко альтернативна енергетика Укренерго
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    «Гарантований покупець» отримав 19,3 млрд грн для виплати боргiв за зелену енергію