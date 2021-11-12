«Гарантований покупець» отримав 19,3 млрд грн для виплати боргiв за зелену енергію
«Після місяців вимог та боротьби державу змусили виконувати надані раніше гарантії інвесторам», – Гончаренко
Держкомпанія «Укренерго» перерахувала держпідприємству «Гарантований покупець» 19,3 млрд грн на виплату боргів за вироблену у країні зелену енергію.
Про це написав нардеп Олексій Гончаренко.
«Менеджмент «Укренерго» провів величезну й успішну роботу щодо випуску «зелених» облігацій. Тобто тепер на рахунках ДП вже є грошові кошти на погашення боргів перед підприємствами ВДЕ за вироблену електроенергію», – написав Гончаренко.
За його словами, міжнародні інвестори досить уважно слідкують за процесом та врешті-решт очікують на розв'язання затяжних проблем галузі.
Адже після місяців вимог та боротьби, державу змусили виконувати надані раніше гарантії інвесторам.
«Як наслідок, є імовірність того, що підготовка до міжнародних арбітражів у багатьох компаній буде призупинена. Сподіваємося, що з боку «Гарантованого покупця» не буде жодних затримок у виплаті боргів підприємствам ВДЕ», – підкреслив депутат.